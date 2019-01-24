Sınırın Sıfır Noktasında Görev Yapan Askerlere Moral Ziyareti

Sınırın sıfır noktasında görev yapan askerlere moral ziyaretiHAKKARİ - Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Irak sınırının sıfır noktasında bölücü terör örgütüne karşı sınır güvenliğini koruyan askerleri ziyaret etti.

Sınırın sıfır noktasında görev yapan askerlere moral ziyareti



HAKKARİ - Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Irak sınırının sıfır noktasında bölücü terör örgütüne karşı sınır güvenliğini koruyan askerleri ziyaret etti.

Vali Akbıyık, ilk olarak 2 bin 172 rakımlı Dağbaşı Tepe Üs Bölgesini ziyaret ederek, burada PKK terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki kamplardan ülkeye geçişlerini engellemek amacıyla hakim tepelere konuşlu bulunan askerlerle bir araya geldi. Terör örgütü için stratejik bir öneme sahip olan ve teröristlerin geçiş güzergahını büyük oranda kontrol altında tutabilen 2 bin 172 rakımlı Dağbaşı Tepe Üs Bölgesinde sınır nöbeti tutan askerleri ziyaret eden Vali Akbıyık, burada Mehmetçikle sohbet ederek bölge ile ilgili komutanlardan bilgi aldı.

Vali Akbıyık ve beraberindekiler, 2016 yılında başlatılan "Şehit Sağlık Üstçavuş Mekan Şahin Operasyonu" kapsamında bölgeyi bölücü terör örgütünden temizlerken şehit olan 8 Mehmetçik için yapılan anıtı da ziyaret ederek, şehitlerimizin ruhlarına Fatiha okudu.

Daha sonra Vali İdris Akbıyık, Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Gerki Tepe, Sancak Tepe, Çakıllı ve 49 Nolu Hudut Taşı üs bölgelerinde sınır hattını koruyan asker ve polis özel harekat personelini ziyaret etti.

Burada açıklamada bulunan Vali Akbıyık, Irak sınırının sıfır noktasında bulunan askeri üs bölgelerini ziyaret ettiklerini söyledi. Vali Akbıyık, "Irak sınırında bulunan Çukurca ilçesinde 5-6 üs bölgemizi ziyaret ettik. Kahraman askerlerimiz; vatanın ve milletin huzuru için canla başla görev yapıyorlar. Bizler de onların sayesinde Hakkari'de ve ülkemizin diğer yerlerinde huzur içerisinde uyuyoruz. Hepsini tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Ziyarette Vali Akbıyık'a; Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Burhan Aydın ve Çukurca İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız da eşlik etti.

Son Dakika » Yerel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Rakka Halkı, Terör Örgütü YPG/PKK'ya 24 Saat Süre Verdi

Konkordato Talebi Reddedilen Pamukkale, Resmen İflas Etti

Oyuncu Erkan Can'ın Ağabeyi Evinde Ölü Bulundu

Son Dakika! Antalya'da Hortum Dehşeti! 13 Yaşındaki Bir Çocuk Hayatını Kaybetti