Sınırın sıfır noktasında görev yapan Mehmetçiklere yemek ikramı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir grup kadın, evde elleriyle hazırladıkları yemekleri, sınırın sıfır noktasında Barış Pınarı Harekatı kapsamında görev yapan Mehmetçiklere ikram etti.



Barış Pınarı Harekatı'nın 8. gününde sınırın sıfır noktasında görev başında bekleyen Mehmetçiklere, Akçakaleli kadınlar tarafından yemek ikram edildi. Evde hazırladıkları içli köfte, sarma ve börekleri paketleyen kadınlar, hazırladıkları yemekleri askerlerin görev yaptığı noktaya ulaştırdı. Askerlere yemeği elleriyle ikram eden kadınlar, daha sonra askeri noktadan ayrıldı.



Akçakaleli kadınlar, "Mehmetçik ülkemizde olduğu gibi sınır ötesinde de görev yaparak ülkemizi korumaktadır. Biz Mehmetçik sayesinde evlerimizde rahat uyumaktayız. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin" diyerek Türk ordusuna teşekkür etti. - ŞANLIURFA