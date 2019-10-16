Son Dakika Haberleri: Sınırın sıfır noktasında görev yapan Mehmetçiklere yemek ikramı
Son Dakika Güncel Sınırın sıfır noktasında görev yapan Mehmetçiklere yemek ikramı

Sınırın sıfır noktasında görev yapan Mehmetçiklere yemek ikramı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir grup kadın, evde elleriyle hazırladıkları yemekleri, sınırın sıfır noktasında Barış Pınarı Harekatı kapsamında görev yapan Mehmetçiklere ikram etti.

Sınırın sıfır noktasında görev yapan Mehmetçiklere yemek ikramı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir grup kadın, evde elleriyle hazırladıkları yemekleri, sınırın sıfır noktasında Barış Pınarı Harekatı kapsamında görev yapan Mehmetçiklere ikram etti.


Barış Pınarı Harekatı'nın 8. gününde sınırın sıfır noktasında görev başında bekleyen Mehmetçiklere, Akçakaleli kadınlar tarafından yemek ikram edildi. Evde hazırladıkları içli köfte, sarma ve börekleri paketleyen kadınlar, hazırladıkları yemekleri askerlerin görev yaptığı noktaya ulaştırdı. Askerlere yemeği elleriyle ikram eden kadınlar, daha sonra askeri noktadan ayrıldı.


Akçakaleli kadınlar, "Mehmetçik ülkemizde olduğu gibi sınır ötesinde de görev yaparak ülkemizi korumaktadır. Biz Mehmetçik sayesinde evlerimizde rahat uyumaktayız. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin" diyerek Türk ordusuna teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Akçakale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:58 Kaynak: İHA
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