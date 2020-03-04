Sınırın sıfır noktasında helikopter hareketliliği - Son Dakika
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Sınırın sıfır noktasında helikopter hareketliliği

7 saat önce

Hatay'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesinde helikopter hareketliliği yaşandı.

Sınırın sıfır noktasında helikopter hareketliliği, System.String[]

Hatay'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesinde helikopter hareketliliği yaşandı.


Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı yanındaki seyyar ilk yardım hastanesi civarına iniş yapan askeri helikopterin bir süre sonra, tekrar havalanıp Antakya merkezi istikametine doğru ilerlediği gözlendi. - HATAY

Cilvegözü, Reyhanlı, Suriye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:25 Kaynak: İHA
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