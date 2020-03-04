Suriye sınırında helikopter hareketliliği yaşandı - Son Dakika
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Suriye sınırında helikopter hareketliliği yaşandı

11 dakika önce

Hatay'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesinde helikopter hareketliliği yaşandı. Reyhanlı ilçesinde seyyar ilk yardım hastanesine iniş yapan askeri helikopterin bir süre sonra Antakya istikametine doğru hareketlendiği görüldü.

Suriye sınırında helikopter hareketliliği yaşandı, System.String[]

Hatay'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesinde helikopter hareketliliği yaşandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı yanındaki seyyar ilk yardım hastanesi civarına iniş yapan askeri helikopterin bir süre sonra, tekrar havalanıp Antakya merkezi istikametine doğru ilerlediği gözlendi.

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:35 Kaynak: İHA
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