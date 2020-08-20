Sınırın sıfır noktasında isot hasadı

Suriye sınırında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hayata geçirilen proje kapsamında 100 kadın, 250 dönüm arazide elleriyle yetiştirdikleri biberden kazandıkları parayla aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Akçakale ilçesinde kadınların istihdamının artırılması amacıyla yürütülen "Akça kadınlar üretiyor projesi" kapsamında, kadınlar 250 dönüm arazide mayıs ayında ektikleri biberlerin hasadına başladı.

Akçakale'de hayata geçirilen proje kapsamında 100 kadın, 250 dönüm arazide elleriyle yetiştirdikleri biberden kazandıkları parayla aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Proje kapsamında çalışan 100 kadın, tüm aşamalarında çalışıp hasat ettikleri biberleri uzun ve zahmetli bir sürecin ardından isota dönüştürerek, hem bölge ekonomisine hem de evlerine ekmek parası götürüyor.

"Önümüzdeki yıl hedef 2 bin dönüm"

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya biber hasadı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Biber üretimini çok önemsiyorum. Çünkü özellikle kadın kardeşlerimizi üretime dahil etmek önemli meseledir. Biz belediye olarak az imkanlarla bu projeyi gerçekleştirdik. Hasattan çok yüksek bir ürün bekliyoruz. Hasadı yapılan biberler kadınlar tarafından işlenerek isot haline dönüştürülüyor. Elde ettiğimiz bu isotlar piyasaya sunularak tezgahlardaki yerini alıyor. Ürettiğimiz isotlar tamamıyla doğal olduğu için rahatlıkla tüketilebilir. Bu yıl 250 dönüm üzerinde gerçekleştirdiğimiz biber ekimini gelecek yıl 2 bin dönüme çıkartmak için çalışıyoruz. Projede çaba harcayan tüm kadın kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Destek veren kurumlara da teşekkür ediyorum" dedi.

"Burada çalışarak aile bütçemize katkıda bulunuyoruz"

Projeye katılan Fevziye Çılgı, "Ekimden hasada, isot haline gelmesine biberin her aşamasında biz varız. Proje dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'ya çok teşekkür ediyoruz. Bize kendi memleketimizde iş imkanı sundu çok mutluyuz. Burada çalışarak aile bütçemize katkıda bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Ahmet Timur ise, "Hasat zamanına getirdik. Sulamasını gübresini bakımını yaptık. Şu anda birinci ürünü aldık. Verimimiz iyi, Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Yalçınkaya sayesinde çok aileye istihdam oldu Şimdi 100 kişi çalışıyor 100 kişi yaklaşık bin kişiye bakıyor" diye konuştu. - ŞANLIURFA