Sınırın sıfır noktasında kazanlar sokak hayvanları için kaynadı - Son Dakika

Sınırın sıfır noktasında kazanlar sokak hayvanları için kaynadı

Yürekleri ısıtan görüntünün adresi Ceylanpınar

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde öğretmen, esnaf ve öğrencilerden oluşan grup, sokak hayvanları için kasaplardan aldıkları etleri pişirerek beslenmelerini sağlıyor.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 'Sessiz canlıların sesi' olarak faaliyet gösteren bir grup, ilçedeki sokak hayvanlarının beslenme, sağlık ve barınmaları için çalışma yapıyor. Sokak hayvanlarını besleyen ve kendi imkanlarıyla tedavilerini yapmaya çalışan içerisinde öğretmen, bankacı, sağlıkçı esnaf ve öğrencilerden oluşan ekip, herkesin takdirini kazanıyor.

Ekip sorumlusu Öğretmen Nurcan Çobantürk, üç yıldır Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde görev yaptığını ve daha önce de çalışmış il ve ilçelerde sokak hayvanları için mücadele ettiğini söyledi. Çobantürk, Ceylanpınar'da öncelikli ihtiyacın sokak canlılarının beslenmesi, barınması ve tedavisi olduğunu gözlemlediklerini belirterek, hem belediyenin hem de duyarlı vatandaşların desteğini beklediklerini söyledi.