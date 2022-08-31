Sınırın sıfır noktasında onarılan bina yaşam merkezine dönüştürüldü - Son Dakika
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Sınırın sıfır noktasında onarılan bina yaşam merkezine dönüştürüldü

31.08.2022 16:32
Sınırın sıfır noktasında onarılan bina yaşam merkezine dönüştürüldü

Sınırın sıfır noktasında onarılan bina yaşam merkezine dönüştürüldüŞIRNAK Şırnak'ın Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Türkiye, Irak ve Suriye'nin sıfır noktasındaki Yeşilyurt Mezrasında kullanılmayan okul binasını baştan aşağıya onarılarak Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştürdü.

Sınırın sıfır noktasında onarılan bina yaşam merkezine dönüştürüldü

ŞIRNAK Şırnak'ın Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Türkiye, Irak ve Suriye'nin sıfır noktasındaki Yeşilyurt Mezrasında kullanılmayan okul binasını baştan aşağıya onarılarak Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştürdü.

Milli Eğitim Bakanlığınca kullanılmayan köy okulu binalarının Köy Yaşam Merkezlerine dönüştürme projesi çerçevesinde Silopi İlçe Milli Müdürlüğü Türkiye, Irak ve Suriye'nin üçgenindeki Kavaközü Köyü'ne bağlı Yeşilyurt Mezrasında okul binasını Köy Yaşam Merkezine dönüştürdü.

Kullanılmayan köy okulu binaları, Köy Yaşam Merkezleri projesiyle ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane, matematik, doğa, bilim ve tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülüyor. Köy Yaşam Merkezleri, öğrencilerin ve köy halkının hizmetine sunuluyor. Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan projede Şırnak'ta pilot bölge olarak Silopi ilçesinin Yeşilyurt Mezrası seçildi. İlçe Milli Eğitim Müdür Murat Bilen'in koordinatörlüğünde kullanılmayan köy okulu binasında onarım çalışmaları başlatıldı.

Kısa sürede hazır hale getirilen Yeşilyurt Yaşam Merkezi'nin açılışını İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, İlçe Milli Eğiti Müdürü Murat Bilen, köy muhtarı ve köylüler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, çocuklar ile sinema salonunda çizgi film izledikten sonra zeka oyunları sınıfında satranç ve dama oynadı. İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, Köy Yaşam Merkezlerinin il genelinde yapılması için başlatılan çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Türkiye, Irak ve Suriye'nin sıfır noktasındaki Yeşilyurt Mezrasında kullanılmayan okul binası baştan aşağıya onarılarak Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştürdüklerini belirten İlçe Milli Eğiti Müdürü Murat Bilen, taşlar ile yapılan binanın sıvası, boyası ve dekorasyonlarını baştan aşağıya yenilediklerini söyledi. Okuma yazma bilmeyen köy halkı ve öğrenciler için yeni sınıflar olmak üzere anasınıfı, ilkokul, sinema salonu, kütüphane, zeka oyunları, matematik, eğlence ve park alanları, doğa ve tasarım, el sanatları sınıfları oluşturulduklarını ifade eden Bilen, Halk Eğitim Merkezi ile koordineli bir şekilde köy kadınlarına yönelik çeşitli mesleki kursların açılacağını vurguladı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sınırın sıfır noktasında onarılan bina yaşam merkezine dönüştürüldü - Son Dakika

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