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Sınırın sıfır noktasında orman yangını

1 saat önce

Sınırın sıfır noktasında orman yangınıHATAY - Hatay'ın Yayladağı İlçesi'nde Suriye sınırının sıfır noktasında orman yangını. Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Kızılçat köyünde Suriye sınır hattında orman yangını çıktı.

Sınırın sıfır noktasında orman yangını
HATAY - Hatay'ın Yayladağı İlçesi'nde Suriye sınırının sıfır noktasında orman yangını.
Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Kızılçat köyünde Suriye sınır hattında orman yangını çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.
Bölgede soğutma çalışmalarını sürdüğü gelen bilgiler arasında.
Sınırın sıfır noktasında orman yangını
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 08:45 Kaynak: İHA
Hatay, Suriye, Yayladağı, 3. Sayfa
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