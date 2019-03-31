Son Dakika Haberleri: Sınırın Sıfır Noktasında Oy Kullanma İşlemi Sorunsuz Devam Ediyor

Sınırın Sıfır Noktasında Oy Kullanma İşlemi Sorunsuz Devam Ediyor

42 dakika önce

- Sınırın sıfır noktasında oy kullanma işlemi sorunsuz devam ediyorŞANLIURFA - Sabah saatlerinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde de oy kullanma işlemi başladı.

Sınırın Sıfır Noktasında Oy Kullanma İşlemi Sorunsuz Devam Ediyor, System.String[]
- Sınırın sıfır noktasında oy kullanma işlemi sorunsuz devam ediyor

ŞANLIURFA - Sabah saatlerinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde de oy kullanma işlemi başladı. Geniş güvenlik tedbirlerinin alındığı ilçede seçim sorunsuz devam ediyor.
Suriye'nin Rasulayn kentine komşu olan Ceylanpınar'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri sabah saat 07: 00'de başladı. 164 sandık kurulan ilçede 47 bin 562 seçmen sandık başına gitmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde oy kullanma yerlerinde yoğunluk yaşanmazken, güvenlik güçleri oy kullanılan yerlerde güvenlik tedbirleri aldı. Oy kullanma işleminin saat 16: 00 sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:36 Kaynak: İHA

Türkiye, Şanlıurfa, Ceylanpınar, Sabah, Genel
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