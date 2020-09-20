Sınırın sıfır noktasında pamuk hasadı başladı - Son Dakika

Sınırın sıfır noktasında bulunan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaklaşık 62 bin dönüme ekilen ve hasadına başlanan pamukta 30 bin tonluk üretim bekleniyor.

Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesinin Kuşaklı Mahallesi'nde pamuk işçileri sabahın erken saatlerinde hasat gerçekleştiriyor.

Reyhanlı Ziraat Odası Başkanı Şemsettin Cüneydioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede bu yıl 62 bin dönüme ekilen pamuktan 30 bin ton rekolte beklendiğini belirtti.

İlçede yetişen pamuğun kalitesinin çok iyi olduğunu dile getiren Cüneydioğlu, bu yıl fiyatların çiftçinin yüzünü güldürmesini beklediklerini kaydetti.