Sınırın sıfır noktasında yasağa uyuluyor - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesi ile sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 ilden Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde vatandaşlar yasağa uyarak, evlerinden çıkmadı.

Güvenlik güçleri, devriye gezerek vatandaşları dışarı çıkmamaları için uyarıyor. Camilerden de Arapça anonslar yapılarak, ilçede yaşayan Suriyelilere evlerinde kalmaları gerektiği bildiriliyor. Akçakale Gümrük Kapısı'nda, Suriye'ye gitmek isteyen kamyonlar bekletiliyor. Kapıdan Suriye'den gelen araçlar ile hasta nakil ambulansların geçişine izin veriliyor.İlçedeki vatandaşların ihtiyaçları ise emniyet güçleri tarafından gideriliyor.