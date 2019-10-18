Son Dakika Haberleri: Sınırın sıfır noktasındaki anneler Mehmetçik için gece boyu lahmacun hazırladı
Son Dakika Yerel Sınırın sıfır noktasındaki anneler Mehmetçik için gece boyu lahmacun hazırladı

Sınırın sıfır noktasındaki anneler Mehmetçik için gece boyu lahmacun hazırladı

46 dakika önce

Sınırın sıfır noktasındaki anneler Mehmetçik için gece boyu lahmacun hazırladı Akçakaleli anneler Mehmetçiğe kundaktaki çocuklarıyla seferber oldularŞANLIURFA - Sınırın sıfır noktasındaki anneler, gecenin karanlığında sabaha yetiştirmek için Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere...

Sınırın sıfır noktasındaki anneler Mehmetçik için gece boyu lahmacun hazırladı

Akçakaleli anneler Mehmetçiğe kundaktaki çocuklarıyla seferber oldular

ŞANLIURFA - Sınırın sıfır noktasındaki anneler, gecenin karanlığında sabaha yetiştirmek için Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere yemek hazırladı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir grup anne, kundaktaki çocukları ile beraber sabaha yetiştirmek için geceden Şanlıurfa'nın öne çıkan lezzetlerinden lahmacun için kolları sıvadı. Gözlerinin yanmasına aldırış etmeden soğan soyan anneler, işlerini bir an önce bitirmek için yoğun çaba gösterdi. Gece boyunca lahmacun malzemelerini hazır hale getiren kadınlar, bunları pişirerek sınırın sıfır noktasında görev başında bekleyen Mehmetçiğe dağıtılmak üzere paketledi. Mehmetciğin ağzı yanmaması için lahmacunları az acılı hazırladıklarını belirten kadınlar, "Onlar bizim kardeşlerimiz, onlar bizim canlarımız, onlar bizim için vatanı korurken bizler de onlar için yemek yapıyoruz. Elimizden bir şey gelmez, ancak yemek yapabiliriz. Allah onları korusun, ayaklarına taş değmesin inşallah" diye konuştu.

Sabah fırınlarda pişirilen lahmacun gün içerisinde Barış Pınarı harekatına katılan askerlere dağıtılacak.

Sınırın sıfır noktasındaki anneler Mehmetçik için gece boyu lahmacun hazırladı

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Akıncı ölüm tehditleri nedeniyle polise başvurdu
ABD-Türkiye anlaşması doları 5,77 seviyesine çekti Çağla Şıkel, asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'na destek oldu Athena Gökhan'dan ABD ile Türkiye'nin anlaşması sonrası dikkat çeken paylaşım: Demek bu işler böyle oluyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 10:30:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sınırın sıfır noktasındaki anneler Mehmetçik için gece boyu lahmacun hazırladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]