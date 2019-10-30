Son Dakika Haberleri: Sınırın Türkiye tarafı da huzura kavuştu
Son Dakika Genel Sınırın Türkiye tarafı da huzura kavuştu

Sınırın Türkiye tarafı da huzura kavuştu

41 dakika önce

Sınırın Türkiye tarafı da huzura kavuştu Terörden arındırılan ilçelerde vatandaşlar Cumhurbaşkanına teşekkür ettiŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınır hattına yakın mahallelerde oturan vatandaşlar ve Suriyeliler, Tel Abyad'ın terörden arındırılmasıyla huzura kavuştuklarını söyledi.

Sınırın Türkiye tarafı da huzura kavuştu

Terörden arındırılan ilçelerde vatandaşlar Cumhurbaşkanına teşekkür etti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınır hattına yakın mahallelerde oturan vatandaşlar ve Suriyeliler, Tel Abyad'ın terörden arındırılmasıyla huzura kavuştuklarını söyledi.

Akçakale ilçesinin karışışında bulunan Tel Abyad ile Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgüttü PYD/ YPG'den alındı. Bu ilçelerde kontrolün Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'na geçmesiyle hem Türkiye hem de Suriye tarafında sınıra yakın bölgelerde yaşayanlar huzura kavuştu. Sınıra yakın mahallelerde oturan vatandaşlar, harekatın ardından huzur ortamının sağlanmasına vesile olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Vatandaşlar rahat nefes aldı

Sınır mahallerindeki evlerinden kaçarak güvenli bölgelere giden ve harekatın ardından tekrar evlerine dönen vatandaşlar ve Suriyeliler parklara akın etti. Aileleriyle birlikte parklara giden çocuklar da güvenli alanlarda gönüllerince eğlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Suriyeli Harran El Ahmet, "Allah razı olsun. Tel Abyad'da yaşayanlar da bu memlekette yaşayanlar da kardeştir. Bizim için Tel Abyad'ın ve Akçakale'nin bir farkı yok. Allah razı olsun Erdoğan'dan, harekat ile bu ilçeleri terörden arındırdı. Çok şükür şimdi insanlar huzura kavuştu" dedi.

Harekat sonrası huzur içinde yaşamaya başladıklarını aktaran Reşat Avşin ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı belki de şu an yaşayamazdık. Allah'a şükürler olsun onun sayesinde şu an rahat içindeyiz. Hem Tel Abyad tarafı hem de Akçakale tarafı huzura kavuştu. Görüldüğü gibi insanlar huzur içinde aileleriyle parklarda zaman geçiriyorlar. Allah razı olsun" ifadelerini kulandı.

Sınırın Türkiye tarafı da huzura kavuştu

Akçakale, Telabyad, Türkiye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: Suriye ile bizden başka ilgilenen herkesin amacının petrol kaynaklarını kontrol etmek olduğu ortaya çıkmıştır
ABD'nin Türkiye karşıtı tasarılarını reddeden 3 isimden biri Mike Pence'in kardeşi Greg Pence oldu Türkiye'den Rusya ve ABD'ye sert mesaj: Güvenli Bölge'ye sızma olursa vururuz Pentagon'dan kritik S-400 açıklaması: Türkiye, yıl sonuna kadar faaliyete geçirecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 10:49:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sınırın Türkiye tarafı da huzura kavuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]