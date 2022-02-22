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Sınırda 4'ü terör örgütü mensubu 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Sınırda 4'ü terör örgütü mensubu 6 kişi yakalandı

22.02.2022 11:06
Sınırda 4'ü terör örgütü mensubu 6 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü DEAŞ, 1'i PKK/KCK terör örgütü mensubu 6 kişinin yakalandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü DEAŞ, 1'i PKK/KCK terör örgütü mensubu 6 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün DEAŞ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.


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Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sınırda 4'ü terör örgütü mensubu 6 kişi yakalandı - Son Dakika


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