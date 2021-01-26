Sınırları aşan gazoz kapağı tutkusu - Son Dakika

Sınırları aşan gazoz kapağı tutkusu

26.01.2021 10:03

Sınırları aşan gazoz kapağı tutkusu Koleksiyonu için çeşitli ülkelerden gazoz kapağı getirtiyor Amasya'da yaşayan Güray Lap, topladıklarının yanı sıra sınırları aşıp çeşitli ülkelerden de getirttiği 400'e yakın sayıdaki gazoz kapaklarıyla ilginç bir koleksiyon oluşturdu.

Sınırları aşan gazoz kapağı tutkusu

Koleksiyonu için çeşitli ülkelerden gazoz kapağı getirtiyor

AMASYA - Amasya'da yaşayan Güray Lap, topladıklarının yanı sıra sınırları aşıp çeşitli ülkelerden de getirttiği 400'e yakın sayıdaki gazoz kapaklarıyla ilginç bir koleksiyon oluşturdu.

Çevresindekilerin kendisine 'antikacı' olarak seslendirdiğini belirten 26 yaşındaki Lap, "Ailem, çeşitli koleksiyoncular, yurt dışında yaşayan ve giden arkadaşlarımın sayesinde Türkiye'nin yanı sıra Amerika, Avrupa ile Asya'daki birçok ülkeden çeşitlerim var. Farklı kapak gördükleri zaman ya da seyahatlerinde içtikleri içeceklerin kapaklarını bana getiriyorlar" dedi.

Resim alanındaki üniversite eğitimine devam etmekte olup evinin bir bölümünü atölyeye dönüştüren Lap, fabrikaların hatalı imal ettiği gazoz kapaklarının da tıpkı para gibi koleksiyon yapan kişiler tarafından çok değerli görüldüğüne değinerek koleksiyonundaki kapak sayısının artırıp ömrünün sonuna kadar sergilemek istediğini söyledi.

Sınırları aşan gazoz kapağı tutkusu
Sınırları aşan gazoz kapağı tutkusu
Sınırları aşan gazoz kapağı tutkusu
Sınırları aşan gazoz kapağı tutkusu

Amasya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Sınırları aşan gazoz kapağı tutkusu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu 2. Lig'de oynayan basketbolcu Ziya Berhan Kılıç, kaldığı lojmanda ölü bulundu Güne yükselişle başlayan dolar 7,42'den işlem görüyor Camı kırarak girdiği evde, boşanma aşamasındaki eşini tek kurşunla öldürdü Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu 3 turisti art arda bıçaklayan kağıt toplayıcısı kıskıvrak yakalandı, "Bir an için onları şeytan sandım" dedi Eşinden miras kalan tarlanın parasıyla evlenmek isterken dolandırıldı Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi
Eski hocası, Salih Uçan'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi Eski hocası, Salih Uçan'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi         
10:47
Son günlerin popüler uygulaması Signal, WhatsApp'ta görmeye alıştığımız özellikleri getiriyor Son günlerin popüler uygulaması Signal, WhatsApp'ta görmeye alıştığımız özellikleri getiriyor         
10:32
Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 25,15 artırıldı Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 25,15 artırıldı         
10:15
Zirvenin sahibi Apple oldu! İşte dünyanın en değerli markaları Zirvenin sahibi Apple oldu! İşte dünyanın en değerli markaları         
10:03
12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı 12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı         
09:48
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var         
09:21
Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız         
09:06
Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş         
07:51
CHP'de bir skandal daha! Kadına çeşme başında tecavüz eden ilçe başkanı, kola ve aspirinle düşük yaptırmış CHP'de bir skandal daha! Kadına çeşme başında tecavüz eden ilçe başkanı, kola ve aspirinle düşük yaptırmış         
07:34
Çukur'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Başrol oyuncusu diziye veda etti Çukur'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Başrol oyuncusu diziye veda etti         
00:30
Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti         
22:16
Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi? Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi?         
21:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK arasında çarpıcı gıda fırsatçıları diyalogu: Gerekirse her dükkana kolluk kuvveti koyarız Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK arasında çarpıcı gıda fırsatçıları diyalogu: Gerekirse her dükkana kolluk kuvveti koyarız         
20:59
Genç kadın kendisine Genç kadın kendisine "Balina" diyenleri azmiyle bin pişman etti         
17:30
Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı         
13:49
"Cehennemi tercih ederdim" diyen İlyas Salman'dan tartışma yaratacak "Ahiret" çıkışı         
13:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 10:52:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sınırları aşan gazoz kapağı tutkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei