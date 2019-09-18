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Sınırları aşan güvercin yarışması

1 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde düzenlenen uluslararası güvercin yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde düzenlenen uluslararası güvercin yarışması renkli görüntülere sahne oldu.


Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Avrupa Uçucu Sanat Güvercinleri Federasyonu (EFU) Türkiye üyesi Gökyüzünün Efsane Kanatlıları Derneği ile ortaklaşa düzenlenen Uluslararası 2. Seyyar Mobil Kümes Yarışmasına ilgi beklenenden büyük oldu. Gösterilen ilgi dernek üyelerini de memnun etti. Hava şartları güvercinlerin uçuş özelliklerini göstermesine olumsuz etki etse de, ziyaretçiler tarafından alkış aldı.


Dernek Başkanı Musa Çelik, "Gelecek yıllar için ümitli verici bir adım atıldı. Gün gelecek 100 seyyar mobil kümes yarışmacı ile faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Ülkemize yabancı konukların da iştirak etmeleri yarışmaya ayrı bir güzellik kattı. Yurt dışı ve içinden gelen misafirler bizlere onu verdi" dedi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Avrupa, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:26 Kaynak: İHA
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