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Sınırları aşan kulaçlar - Son Dakika

Sınırları aşan kulaçlar

09.06.2021 12:35

- Sınırları aşan kulaçlar Otizmli yüzücü Artun'un hedefi Paralimpik Oyunları Otizmli yüzücü 15 yaşındaki Artun Özdemir, yüzme kariyerine şimdiye dek 38 madalya sığdırdı.

- Sınırları aşan kulaçlar

Otizmli yüzücü Artun'un hedefi Paralimpik Oyunları

İZMİR - Otizmli yüzücü 15 yaşındaki Artun Özdemir, yüzme kariyerine şimdiye dek 38 madalya sığdırdı. Pandemi nedeniyle havuzların kapandığı dönemde babasıyla birlikte denizde antrenman yapan Özdemir, bir süredir Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Kulübünde lisanslı sporcu olarak antrenmanlarına devam ediyor. Otizmli yüzücünün en büyük hedefi ise Paralimpik Oyunları'nda ülkesini temsil etmek.

İzmir'de yaşayan 15 yaşındaki otizmli Artun Özdemir, 9 yaşından beri yüzüyor. 10 yaşından bu yana yarışmalara katılan Özdemir'in, bölge yüzme şampiyonaları ve Türkiye yüzme şampiyonalarından elde ettiği 38 madalyası mevcut. Yüzmeye aşkla bağlı olan başarılı yüzücü, pandemi döneminde havuzlar kapalı olduğunda bile denizde antrenman yaptı. Artun Özdemir'in babası Feridun Özdemir ise 7 ay boyunca oğlunun antrenörü olarak denizde ona eşlik etti. Özdemir, bir süredir ise Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Kulübünde lisanslı sporcu olarak havuz antrenmanları yapıyor. Antrenörü Deniz Bora Alkan ve babası ile çalışmaya devam eden Artun Özdemir'in hedefi ise Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmek.

"Hem baba hem de antrenör oldum"

Artun Özdemir'in babası Feridun Özdemir, "Artun, 2016'dan beri Türkiye şampiyonasında yüzen bir sporcu. Şu ana kadar 38 madalyası var. Bunlardan 28'i altın, geri kalanı gümüş ve bronz. Artun 10 yaşındayken katıldığı bölge yarışlarında en küçük sporcuydu ve ilk tecrübesinde bir ikincilik ve bir üçüncülük aldı. O seneden sonra bütün yarışlarında birinci geldi ve şampiyon oldu. Artun'a emeği geçen çok sayıda antrenör arkadaşımız oldu. Artun'un ilk antrenörü Mert Onaran'dı. Çok uzun yıllar onunla devam etti. Daha sonra görevi gereği takımdan ayrıldı ve Alp Kandemir'le devam etti. Pandemi sürecinde havuzlar kapandı. Artun bu yüzden antrenmanlarını uzun süre benimle birlikte denizde yaptı. O dönemde Artun'a hem baba hem de antrenör oldum. 6-7 ay benimle birlikte çalıştı. Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Kulübü'nde havuz açıldı ve Artun lisanslı sporcu olarak antrenmana başladı. Şu anda Deniz Bora Alkan ile çalışıyor. Ancak benim desteğim hiçbir zaman eksilmedi. Haftanın iki günü benimle antrenman yapıyor, üç gün de Deniz Bora Alkan ile çalışıyor" dedi.

"Gurur duyuyorum"

Hedeflerinin büyük olduğunu söyleyen Özdemir, "Artun özel bir sporcu, otizmli bir birey. Özel sporcuların katıldığı olimpiyatlara kadar gitmek istiyoruz. Bundan önce Avrupa şampiyonası, Dünya şampiyonası var. En son hedefimiz Paralimpik Oyunları. Artun bebekliğinden itibaren suyu çok seviyordu. 2 yaşındayken denize gittiğimizde kolluklarını çıkarıp atmıştı. Birkaç kere daldı çıktı ve yüzmeye başladı. Zaman içinde iyi antrenörlerle biz bu zamana kadar geldik. Otizmli bir bireyin babası olarak çok gurur duyuyorum. Pandemi sürecinde en büyük dayanağımız yüzme. Bunun üzerine gidiyoruz, antrenmanları aksatmıyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesinin, Rektör Hocamızın çok büyük desteği var. Biz gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Artun da Avrupa ve Amerika hedeflerini bize bir şekilde anlatıyor. O da yurt dışında Türkiye'yi temsil etmek istiyor. Artun'un hem babası hem de antrenörü olmak elbette zordu. Çünkü devamlı birlikteydik. 24 saat birlikte olunca disiplinde zayıflama oluyor ama şu an bir düzene girdik. Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Kulübü de kara antrenmanı için bir antrenör hoca daha tahsis etti. Haftaya da onunla antrenmanlara başlayacak. Artun böylelikle inşallah ulaşacağız" diye konuştu.

Hedeflerini yazarak anlatıyor

Özdemir'in annesi Işın Özdemir de, "Otizmli bireylerde sporun çok işe yaradığını düşünüyorum. Artun'un yüzmeye yeteneği olduğunu hissettiğimizden beri oğlumuz ders almaya ve yüzmeye başladı. Bu süreçte hayatımızda çok büyük değişiklikler oldu. Enerjisini faydalı bir şeye harcadığı için Artun çok mutlu. Her madalya kazandığında kendine daha çok güveniyor. Onun mutluluğu evimize de yansıyor. Hepimiz mutlu oluyoruz. Onun sporda başarılı olması evimize güzellik getirdi. Artun'un hedefleri var. Olimpiyatlara katılmayı çok istiyor. Artun fazla konuşamaz ama olimpiyatları istediğini yazarak bize anlatıyor" ifadelerini kullandı.

"Artun'un yüzmeye doğal bir yeteneği var"

Özdemir'in antrenörü Deniz Bora Alkan ise şunları söyledi: "Artun ile haftada 8 kez antrenman yapıyoruz. Çok yoğun bir programımız var. Artun'un yüzmeye doğal bir yeteneği var. Onunla hedeflerimiz büyük. Şu anki hedefimiz, Paralimpik Oyunları'nda madalya almak. Bu konuda Dokuz Eylül Üniversitesinin bize verdiği destek de göz ardı edilemez. Artun bizim için bir başlangıç. Daha fazla özel sporcular ile çalışmak istiyoruz. Hatta özel sporcuların fabrikası olmak istiyoruz. Artun'un bünyemize katılması çok güzel. Bu sebeple üniversitemize ve Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar'a teşekkür ediyoruz."

Sınırları aşan kulaçlar
Sınırları aşan kulaçlar
Sınırları aşan kulaçlar
Sınırları aşan kulaçlar
Sınırları aşan kulaçlar
Sınırları aşan kulaçlar
Sınırları aşan kulaçlar
Sınırları aşan kulaçlar
Sınırları aşan kulaçlar

Dokuz Eylül Üniversitesi, Bora Füzesi, Pandemi, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sınırları aşan kulaçlar - Son Dakika Spor


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