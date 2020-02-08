Sınırları ortadan kaldıran maratonda atletler "çevre farkındalığı" için koşacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sınırları ortadan kaldıran maratonda atletler 'çevre farkındalığı' için koşacak - Son Dakika

Sınırları ortadan kaldıran maratonda atletler "çevre farkındalığı" için koşacak

6 saat önce

Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneğince (TUYUB) bu yıl altıncısı düzenlenecek "Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu"nda atletler, sıfır atık ve çevre bilinci farkındalığı oluşturmak için yarışacak.

Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneğince (TUYUB) bu yıl altıncısı düzenlenecek "Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu"nda atletler, sıfır atık ve çevre bilinci farkındalığı oluşturmak için yarışacak.

TUYUB Yönetim Kurulu Başkanı Önder Akdağ, kentteki bir restoranda sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, 12 Nisan'da gerçekleştirilecek maratonun "çevre ve sıfır atık" temasıyla koşulacağını söyledi.

Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun, Türkiye Atletizm Federasyonunun uluslararası organizasyonlar takviminde yer aldığını belirten Akdağ, maratona yurt içi ve yurt dışından binin üzerinde atletin katılmasını beklediklerini ifade etti.

Dünyanın küresel ısınma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Akdağ, şöyle konuştu:

"Her yıl farklı bir temayla yaptığımız maratonu bu yıl çevre ve sıfır atık temasıyla gerçekleştireceğiz. Edirne'de ve Türkiye'de çevre bilincini artırmak için sergi ve paneller düzenleyeceğiz. Amacımız toplumun her katmanında çevre bilinci ve sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmak. Bunu en güçlü şekilde nasıl yaparsak ülkemiz ve dünyamız için o kadar faydalı olur. Kaynaklarımızı çok doğru ve verimli kullanmalıyız. Ekolojik sistemin bozulmaması için elimizden geleni yapmalıyız."

Akdağ, maratonun kent turizmine katkı sağlayacağını belirterek, başta Edirne esnafı olmak üzere kentte yaşayan herkesten destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Sınırları ortadan kaldıran maratonda atletler çevre farkındalığı için koşacak

Akdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:52 Kaynak: AA
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