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Sınırları yasa dışı geçmeye çalışan 8'i terör örgütü mensubu 18 kişi yakalandı - Son Dakika

Sınırları yasa dışı geçmeye çalışan 8'i terör örgütü mensubu 18 kişi yakalandı

06.02.2022 13:32
Sınırları yasa dışı geçmeye çalışan 8'i terör örgütü mensubu 18 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınırları yasa dışı yollardan geçmeye çalışan, aralarında terör örgütleri FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarının da olduğu 18 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınırları yasa dışı yollardan geçmeye çalışan, aralarında terör örgütleri FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarının da olduğu 18 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 18 kişinin hudut birliklerince yakalandığı belirtildi.

Açıklamada incelemelerin ardından yakalananlardan üçünün FETÖ, üçünün PKK/KCK, ikisinin de DEAŞ mensubu olduğunun belirlendiği bildirildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, DEAŞ, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sınırları yasa dışı geçmeye çalışan 8'i terör örgütü mensubu 18 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sınırları yasa dışı geçmeye çalışan 8'i terör örgütü mensubu 18 kişi yakalandı - Son Dakika
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