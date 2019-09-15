Son Dakika Haberleri: "Sınırlarımız içi ve dışında terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"
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"Sınırlarımız içi ve dışında terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"

28 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye-Türkiye sınırında Çobanbey beldesindeki hastane yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Terörün milleti yoktur, hedefi tüm insanlıktır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye- Türkiye sınırında Çobanbey beldesindeki hastane yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Terörün milleti yoktur, hedefi tüm insanlıktır. Türkiye olarak sınırlarımız içinde ve dışında terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından, Çobanbey beldesine düzenlenen bombalı terör saldırısıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımında saldırıyı lanetleyen Oktay, "Terörün milleti yoktur, hedefi tüm insanlıktır. Türkiye olarak sınırlarımız içinde ve dışında terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:16 Kaynak: AA
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