Sinirlendirdiği orangutandan dakikalarca kurtulamadı - Son Dakika
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Sinirlendirdiği orangutandan dakikalarca kurtulamadı

09.06.2022 21:34

- Sinirlendirdiği orangutandan dakikalarca kurtulamadı Endonezya'nın Riau eyaletindeki bir hayvanat bahçesine giden ve kuralları ihlal ederek orangutanın yanına yaklaşan şahıs, orangutan tarafından yakalandı.

- Sinirlendirdiği orangutandan dakikalarca kurtulamadı

JAKARTA - Endonezya'nın Riau eyaletindeki bir hayvanat bahçesine giden ve kuralları ihlal ederek orangutanın yanına yaklaşan şahıs, orangutan tarafından yakalandı.

Endonezya'nın Riau eyaletinde bulunan Kasang Kulim Hayvanat Bahçesi'nde ziyaretçi ve orangutan arasında ilginç bir olay yaşandı. Tina isimli orangutanın bulunduğu kafese yaklaşmak için korkuluğun üzerinden atlayan Hasan Arifin, orangutan tarafından yakalandı. Sosyal medyada çok paylaşılan görüntülerde, orangutanın Arifin'i bacaklarından kavradığı ve yukarıya doğru kaldırdığı görüldü. Arifin'i kafese doğru çekmek isteyen orangutanı çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Arifin, ziyaretçilerin ve görevlilerin yardımıyla orangutanın elleri arasından kurtuldu.

"Orangutana tekme attı"

Pazartesi günü yaşanan olayın ardından konuyla ilgili açıklama yapan hayvanat bahçesi yöneticisi Desrizal, "Ziyaretçi pazartesi günü görevlilerin izni olmadan video çekmek için korkuluğun üzerinden atladı ve orangutanın kafesinin yanına gitti. Kuralları ihlal ederek korkuluktan atlayan ziyaretçi orangutana tekme attı" dedi.

Özür diledi

Hayvanat bahçesi kurallarını çiğneyerek orangutanın kafesine yaklaşan Arifin sosyal medya hesabında paylaştığı videoyla özür diledi. Yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu belirten Arifin, "Kasang Kulim Hayvanat Bahçesi'nden özür diliyorum çünkü hayvanat bahçesi korkuluklarından atladım. Ayrıca, içeriğim için de özür dilerim böyle kötü bir şey yapmak istemedim" açıklamasında bulundu.

Sinirlendirdiği orangutandan dakikalarca kurtulamadı
Sinirlendirdiği orangutandan dakikalarca kurtulamadı
Sinirlendirdiği orangutandan dakikalarca kurtulamadı
Sinirlendirdiği orangutandan dakikalarca kurtulamadı

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Kaynak: İHA

Hayvanat Bahçesi, Güncel, Son Dakika

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