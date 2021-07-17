ABD'nin Miami kentinde kızı Anjelik ile yaşayan Ahu Tuğba, son paylaştığı video ile gündem oldu. Sık sık arıza yapan kızı Anjelik'in otomobilini çöpe atan Tuğba, o anları "Buradaki tamirci adı altında hiçbir şeyden anlamayan insanlar bana kızımın arabasını çöpe attırdı en sonunda" notuyla paylaştı.
Çöpe atılan otomobile üzülen Tuğba'nın takipçileri "Atmasaydın, ihtiyacı olana verseydin", "Kimse yapamadı mı?", "Arabayı kurtaran olur, atmayın" yorumlarında bulundu.
Kaynak: Hürriyet
Son Dakika › Magazin › Sinirlenip lüks otomobili çöpe attı! Takipçileri Ahu Tuğba'ya seslendi: Atmasaydın, ihtiyacı olana verseydin - Son Dakika Magazin