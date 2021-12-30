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Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı - Son Dakika

Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı

30.12.2021 18:24

Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşiyle telefonda tartıştıktan sonra öfkeden deliye dönen koca, eşinin lüks otomobilini tabanca kabzası ve elleriyle pert etti. Daha sonra sokaktan ayrılan koca, kısa bir süre sonra sokağa tekrar gelerek kendi arabasıyla otomobile çarptı. Lüks otomobilde büyük hasar oluşurken, o anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta yaşanan olayda, Gökhan S. isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi Damla S'nin evinin önüne geldi. Sokakta telefondan eşi ile tartışan şahıs, bir süre sonra sinir krizi geçirirdi.

TABANCANIN KABZASIYLA ARACA VURDU

Damla S'ye ait park halindeki aracı gören Gökhan S, tabancanın kabzası ile aracın camına vurmaya başladı. Öfkesini alamayan şahıs, aracın yan aynalarını kırdıktan sonra eliyle otomobilin tamponunu söktü. Olaydan sonra cipine binen öfkeli koca, sokaktan ayrıldı.

EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Öfkeden deliye dönmüş adam ilerleyen dakikalarda ise yine sokağa gelerek arabası ile eşinin park halindeki aracına çarpıp olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli eşi yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede Gökhan S. yakalanırken, eşi Damla S'nin şikayetçi olduğu öğrenildi.

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Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı - Son Dakika
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