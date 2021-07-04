Sinirli boğa çobana saldırdı! Boynuzlarını kullandığı saldırı kameralara yansıdı - Son Dakika

Konya'nın Karapınar ilçesindeki bir çiftlikte yaşananlar, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, boğaları otlatan çobanın, bir anda saldırmaya başlayan boğanın boynuzlarından zor kurtulduğu görülüyor.

İlçeye bağlı Yelekli mevkisindeki çiftlikte çobanlık yapan Afganistan uyruklu İkramullah Armani (23) inekleri sağımhaneye götürdüğü sırada bir boğanın saldırısına uğradı.

BİR SÜRE YERDE SÜRÜKLEDİ

Boğanın bir süre sürüklediği Armani, sağımhanenin dışına kaçmayı başardı. Yaralanan çoban çiftlik sahibi tarafından Karapınar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

GÜVENLİK KAMERASI ANBEAN GÖRÜNTÜLEDİ

Öte yandan boğanın çobana saldırı anı çiftlikteki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, boğanın çobanı yere düşürdüğü ve boynuzuyla sürüklediği görülüyor.