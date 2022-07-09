Sinirli boğa kendisini tutan 7 kişiyi birden yere serdi!

İstanbul'da kurban için alınan boğa, sahiplerine zor anlar yaşattı. Dev boğa gözü kapatılarak bir ağaca bağlandı. Tekme atmaması için arka bacakları da bağlanan kurbanlık boğa kesilmek üzere bekletiliyordu. Sahibi ile birlikte 7 kişi boğayı tutmak için yanaştı.

KESİM İŞLEMİ İÇİN BACAKLARINDAN TUTTULAR

Bir kişi kuyruğundan, iki kişi arka bacaklarındaki ipten kurbanlığı tutarken 4 kişi de gövde tarafından boğayı tutmaya başladı.

7 KİŞİYİ SAVURDU

Ancak boğa, kendisini tutanlara tüm gücüyle direndi. Boğanın hamlesiyle çevresindeki 7 kişiyi sağa sola doğru savuran boynuzundan tutan bir kişiyi de yere düştü. Yere düşen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.