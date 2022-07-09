Sinirli boğa kendisini tutan 7 kişiyi birden yere serdi! - Son Dakika
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Sinirli boğa kendisini tutan 7 kişiyi birden yere serdi!

09.07.2022 12:54

İstanbul Arnavutköy'de ağaca bağlanan kurbanlık boğa, 7 kişi tarafından zapt edilemedi. Arka bacakları iple bağlı olan boğa kendisini tutan 7 kişiyi savurdu.

İstanbul'da kurban için alınan boğa, sahiplerine zor anlar yaşattı. Dev boğa gözü kapatılarak bir ağaca bağlandı. Tekme atmaması için arka bacakları da bağlanan kurbanlık boğa kesilmek üzere bekletiliyordu. Sahibi ile birlikte 7 kişi boğayı tutmak için yanaştı.

KESİM İŞLEMİ İÇİN BACAKLARINDAN TUTTULAR

Bir kişi kuyruğundan, iki kişi arka bacaklarındaki ipten kurbanlığı tutarken 4 kişi de gövde tarafından boğayı tutmaya başladı.

7 KİŞİYİ SAVURDU

Ancak boğa, kendisini tutanlara tüm gücüyle direndi. Boğanın hamlesiyle çevresindeki 7 kişiyi sağa sola doğru savuran boynuzundan tutan bir kişiyi de yere düştü. Yere düşen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinirli boğa kendisini tutan 7 kişiyi birden yere serdi! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinirli boğa kendisini tutan 7 kişiyi birden yere serdi! - Son Dakika
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