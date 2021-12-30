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Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada - Son Dakika

Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada

30.12.2021 15:44

Esenyurt'ta bir kişi, eşine kızıp park halindeki lüks otomobile kurusıkı tabancanın kabzası ve elleriyle hasar verdi. Olay yerinden ayrılan koca daha sonra sokağa tekrar gelerek cip ile otomobile çarpıp büyük hasar oluşturduktan sonra kayıplara karıştı.

Dün öğle saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesinde bulunan bir sokakta yaşanan olayda Gökhan S., boşanma aşamasında olduğu eşi Damla S.'nin yaşadığı sokağa geldi.

AYNALARI KIRIP TAMPONU SÖKTÜ

Burada telefonda eşi ile tartışan adam, kısa sürede öfkeden deliye döndü. Eşine ait sokak üzerinde park halindeki otomobili gören Gökhan S., kurusıkı tabancanın kabzası ile camına vurmaya başladı. Hızını alamayan Gökhan S., aracın aynalarını kırıp, ardından elleriyle lüks otomobilin tamponunu söktü.

Öfkeli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar kamerada

EKİPLER KISA SÜREDE YAKALADI

En sonunda cipine binen öfkeli eş bir süre olay yerinden uzaklaştı. Daha sonra yine sokağa gelen Gökhan S. cipiyle eşinin par halindeki aracın a çarpıp olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Gökhan S., polisler tarafından yaklaşık 1 saat sonra kurusıkı tabancasıyla beraber yakalanarak, ifadesi alınmak karakola götürülürken, eşi Damla S.'nin şikayetçi olduğu öğrenildi.

Öfkeli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar kamerada

O ANLAR KAMERADA

Öfkeli eşin, lüks otomobile zarar verdiği anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Gökhan S.'nin eliyle tamponu söktüğü ve aracın dikiz aynasını kırdığı görülüyor.

Öfkeli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar kamerada

"ARABAYI PERT EDİYOR"

Yaşanan olayı anlatan Abdullah Gümüştaş, "Önce konuşmuşlar. Ufak bir tartışmadan sonra burayı terk ediyorlar. Daha sonra buraya geliyor. Arabanın camını, etrafını kırıyor. Arabayı pert ediyor. Daha sonra kaçıp, gidiyor. Buradan fazla uzaklaşmadan polisler yakalıyor" dedi.

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Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada - Son Dakika
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