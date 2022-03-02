Sinirlioğlu, BM Genel Kurulunun Ukrayna kararının dikkate alınmasını umduklarını söyledi - Son Dakika
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Sinirlioğlu, BM Genel Kurulunun Ukrayna kararının dikkate alınmasını umduklarını söyledi

02.03.2022 22:04
Sinirlioğlu, BM Genel Kurulunun Ukrayna kararının dikkate alınmasını umduklarını söyledi

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına yönelik BM Genel Kurulunda kabul edilen kararla ilgili "Bu tarihi karardaki çağrı ve taleplerin kulak ardı edilmeyeceğini umuyor ve güveniyoruz.

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına yönelik BM Genel Kurulunda kabul edilen kararla ilgili "Bu tarihi karardaki çağrı ve taleplerin kulak ardı edilmeyeceğini umuyor ve güveniyoruz." dedi.

Kararın ardından New York'taki BM Genel Merkezi'nde Genel Kurula hitap eden Sinirlioğlu, "Uluslararası toplum, böyle bir saldırganlığa seyirci kalamazdı. Bugün itibarıyla öyle olmadığı için gurur duyuyorum. Bu tarihi karardaki çağrı ve taleplerin kulak ardı edilmeyeceğini umuyor ve güveniyoruz." ifadesini kullandı.

Sinirlioğlu, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna ve çevresinde yaşanan mağduriyetlere dikkati çekerek "Bu kararı kabul etmekle çok taraflı sistemin en demokratik kurumu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor." diye konuştu.

Bugün alınan kararla BM'nin, üyelerinin "bağımsızlık, egemenlik, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine yönelik ihlallere karşı duruşunu yüksek sesle ve net şekilde" vurguladığını belirten Sinirlioğlu, Türkiye'nin "Rusya'yı bir kez daha küresel toplumun taleplerini duymaya" çağırdığını ifade etti.

"Türkiye, bu ihtilafın barışçıl yoldan çözülmesini kolaylaştırmaya hazırdır"

Sinirlioğlu, Moskova'ya, "askeri operasyonlarını durdurması, tüm güçlerini Ukrayna'dan çekmesi, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerine ve Kırım'ı ilhakına ilişkin kararını geri alması" yönündeki talepleri dikkate alması ve gecikmeden diplomasiye ve diyaloğa geri dönmesi çağrısında bulundu.

Ukrayna'daki çatışmalara "acil bir insani ara verme" gereğini vurgulayan Sinirlioğlu, "ciddi bir angajmanla" müzakere masasına geri dönmek için hala çok geç olmadığının altını çizdi.

Sinirlioğlu, sözlerini, "Hem Rus hem de Ukrayna halkının komşusu ve dostu olarak Türkiye, bu ihtilafın barışçıl yoldan çözülmesini kolaylaştırmaya hazırdır." diyerek tamamladı.

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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinirlioğlu, BM Genel Kurulunun Ukrayna kararının dikkate alınmasını umduklarını söyledi - Son Dakika


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