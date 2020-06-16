Sınırsız Dostluk Maratonu, koronavirüs tedbirleriyle koşulacak - Son Dakika

Sınırsız Dostluk Maratonu, koronavirüs tedbirleriyle koşulacak

TÜRK, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, bu yıl koronavirüs nedeniyle iptal edilen 6'ncı Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun 13 Eylül'de, alınacak tedbirler eşliğinde koşulacağını söyledi.

Sınırsız Dostluk Maratonu, koronavirüs tedbirleriyle koşulacak, System.String[]

TÜRK, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, bu yıl koronavirüs nedeniyle iptal edilen 6'ncı Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun 13 Eylül'de, alınacak tedbirler eşliğinde koşulacağını söyledi. Akdağ, "O günkü bakanlığın açıkladığı tedbir ve koşullar neyi gerektiriyorsa, o koşullar içinde normalleşme sürecinde biz de organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz" dedi.

TUYUB tarafından Türkiye Atletizm Federasyonu, Edirne Valiliği ve Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen 6'ncı Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu, koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edilmişti. Normalleşme sürecinde söz konusu geleneksel yarı maraton hakkında yeniden plan yapan TUYUB yönetimi, organizasyonu 13 Eylül'de yapma kararı aldı. Dernek başkanı Önder Akdağ, federasyonla da görüşerek, o günkü tedbir ve koşullar ne gerektiriyorsa, koronavirüs önlemleri eşliğinde yarışın gerçekleştirileceğini belirtti. Akdağ, normal süreçte yarı maratonun geçen Nisan ayında koşulmasının planlandığını hatırlatarak, "Mart ve Nisan ayındaki uluslararası takvimde yer alan organizasyonlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında bakanlık tarafından iptal edilmişti. 2020 yılı pandemi dönemi federasyon takvimi açıklandı. 15 Temmuz'da federasyonun yapacağı bir organizasyonla yarış ve koşularla ilgili normalleşme sürecine de başlamış oluyoruz. Biz de doğal olarak 13 Eylül'de Sınırsız Dostluk Maratonu'nu gerçekleştireceğiz. Bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ülkemiz için hayırlı bir şey olacağını düşünüyoruz" dedi.

'KORONAVİRÜS TEDBİRLERİYLE KOŞULACAK'

Maraton için kayıtların devam ettiğini, çok sayıda yabancı sporcunun kayıt yaptırdığını söyleyen Akdağ, "Yabancı sporcular da var. Yunanistan'dan 50 atletin kaydı var. Herhangi bir iptal durumu söz konusu değil. Spor; dostluk, kardeşlik ve barıştır. Bir sivil toplum örgütü olarak biz böyle yaklaşıyoruz. Sporcuların da bu anlayış ve ahlakta olduğunu düşünüyoruz. O yüzden bu süreci sorunsuz bir şekilde atlatacağımızı düşünüyoruz. Sınırsız Dostluk Maratonu, koronavirüs tedbirleri kapsamında koşulacak. O günkü bakanlığın açıkladığı tedbir ve koşullar neyi gerektiriyorsa, o koşullar içinde normalleşme sürecinde biz de organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz. Herhangi bir olumsuzluğa mahal vermeden, kurallar çerçevesinde etkinliğimizi yapacağız" diye konuştu.

Yarı maratonun güzergahında bir değişiklik de olmadığını sözlerine ekleyen Akdağ, "Güzergahta herhangi bir değişiklik yok. Pazarkule Sınır Kapısı'nda Yunanistan tarafına çıkışta kapalılık durumu söz konusu. O durum devam ediyor. En kötü şartta biz yine Pazarkule Sınır Kapısı'ndan çıkarak tampon bölgeden geri dönüşümüzü sağlayacağız ve geçen yıl yaptığımız gibi organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Akdağ ayrıca, 6'ncı Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu öncesi, organizasyonun yapılacağı güzergahta çevre ve sıfır atık temasına dikkat çekmek amacıyla parkur temizliği yapacaklarını kaydetti.

Eylül, Akdağ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 05:49 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sınırsız Dostluk Maratonu, koronavirüs tedbirleriyle koşulacak - Son Dakika Spor
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