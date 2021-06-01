Edirne'de 23 Mayıs'ta düzenlenlenmesi planlanan ancak koronavirüs nedeniyle ertelenen 6'ncı Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu 20 Haziran'da koşulacak.

Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) tarafından bu yıl 23 Mayıs'ta 6'ncısı düzenlenmesi planlanan ancak koronaövirüs tedbirleri kapsamında ertelenen Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun 20 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

Dernek Başkanı Önder Akdağ , organizasyonun Covid-19 tedbirleri ve 'Çevre ve Sıfır Atık' temasıyla yapılacağını belirterek, organizasyon için ek kontejyan taleplerinin de kendilerine ulaştığını söyleyen Akdağ, "Bugün o kontejyanı da açtık. İlk defa binli rakamların üstünde şehrimizde bu organizasyonu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bu organizasyonu şehrimize, ülkemize yakışır bir şekilde gerçekleştirilmesi adına, zor sıkıntılı, meşakkatli bir süreçten sonra bunu da şehrimiz adına olumlu ve iyi sonuçlandırarak üzerimize düşeni bir sivil toplum örgütü olarak yerine getireceğiz" dedi."ESNAFIMIZA DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"Yarı maraton kapsamında kentteki esnafa da katkı sağlayacaklarını belirten Akdağ, "Şehirlerde bu tür organizasyonları yapmak imece usulüyle, destekle olan bir şey. Bu yıl zor bir süreçten geçiyoruz. Tabi biz de bu ülkede yaşıyoruz ve hiçbir esnafımıza gidip maratonla ilgili katkı ve destek istemedik. Çünkü onların da yaşadığı zorlukları biliyoruz ve aslında bizlerin onlara destek olması gerektiğini düşünüyoruz. Tam da bu bağlamda sınırsız dostluk yarı maratonu, ayın 20'sinde sporcular şehrimize bir gün önceden gelerek, yaklaşık 1500 katılımcıdan bahsediyoruz ki beraberinde 2 bin kişilik bir organizasyon. Şehrimizdeki bütün konaklama tesisleri doluluk oranına ulaşacak. Biz de, böylelikle her yıl bize destek olan esnafımıza biz de biz sivil toplum örgütü olarak bu organizasyonu, bu kadar güçlüğe rağmen gerçekleştirerek destek olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu."FEDERASYONUN BELİRLEDİĞİ PANDEMİ KURALLARI GEÇERLİ OLACAK"

Organizasyonda federasyonun belirlediği pandemi kurallarının geçerli olacağını da ifade eden Akdağ, "Pandemi kuralları halen geçerli. Federasyonun belirlediği, dünya çapında uygulanan bütün organizasyonlarda belirlenen kriterlerin hepsi bizim yapacağımız organizasyonda da geçerli ve uygulanacak. Dalgalı start, start ve finişte maske, finişte madalyaların temassız verilmesi gibi birçok detay var. Bunlarla ilgili zaten federasyonun belirlediği kovid bilgilendirme notlarını sporcuların tamamına mail olarak ulaştırdık. Kurallarla ilgili güncellemeler olursa onları da paylaşacağız" ifadelerini kullandı.