Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'na Doğru

Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vassil Valçev'i ziyaret etti.

Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vassil Valçev'i ziyaret etti.





Ziyarette, TUYUB tarafından 28 Nisan'da beşincisi düzenlenecek Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu konuşuldu.





Başkonsolos Valçev, maratona destek vereceklerini belirterek, kendisinin de maratonda koşmak istediğini dile getirdi.



TUYUB Başkanı Akdağ da bu yıl "Edirne'de koş, ciğerimi ye" sloganıyla koşulacak maratona yerli ve yabancı yüzlerce atletin katılacağını belirterek, Valçev'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.



Ziyaretin sonunda TUYUB Başkanı Akdağ ve yönetim kurulu üyeleri Valçev'e forma hediye etti.

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