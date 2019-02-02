Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun Tarihi Belli Oldu

Edirne'de bu yıl 5. düzenlenecek olan Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu, 28 Nisan 2019 tarihinde yapılacak.

Edirne'de bu yıl 5. düzenlenecek olan Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu, 28 Nisan 2019 tarihinde yapılacak.



Türk-Yunan-Bulgar Dostluk Grubu Derneği Başkanı Önder Akdağ, Edirne Karadenizliler Derneği lokalinde düzenlediği basın toplantısında, bu yıl 5. gerçekleşecek olan Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun tarihinin belli olduğunu ve 28 Nisan 2019'da koşulacağını söyledi. Akdağ, bu yıl bin 200'ün üzerinde atletin maratona katılmasını beklediklerini ifade etti.



"Edirne açık hava müzesine tüm sporcuları davet ediyoruz"



Akdağ, "Türk-Yunan-Bulgar Dostluk Grubu Derneği olarak bu yıl 5. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nu yapıyoruz. Maratonumuz Atletizm Federasyonu'nun faaliyet takviminde ve uluslar arası boyutta, dünyanın her yerinden sporcuların katılımıyla bu yıl Edirne açık hava müzesinde bu etkinliğin 5'incisini yapacağız. Tüm spor camiasını bu renkli organizasyonda buluşmaya davet ediyorum" dedi.



"Edirnelilerin bu maratona sahip çıkması gerekiyor"



Türkiye Atletizm Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Memduh Örüş de "Edirne'de bu maratonun uluslararası haline gelmesini istiyoruz. Ben Edirnelilerin, özellikle hemşerilerimizin bu maratona sahip çıkmasını, az önce başkan bahsetti trafik sıkışıklığı oluyor şeklinde, ancak bir günlüğüne buna katlanmamızı, gelecekte Edirne için çok iyi olacağını, kentin dünyaya tanıtımında iyi bir yer de olacağına bu sayede inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Güzergah aynı



Maratonun güzergahına da değinen Akdağ, "Bilindiği üzere geçmiş yıllarda olduğu gibi maratonun parkuru Selimiye Camii önünden başlayarak Sinagog, Tarihi Tunca ve Meriç köprülerinden geçerek Yunanistan'ın Kastanies Kasabası'na pasaportsuz vizesiz gidilip, oradan dönülerek Lozan Anıtı, Tarihi Tren Garı ve Tarihi köprülerden geçerek Selimiye Camii'nde noktalanacaktır" dedi.



Öte yandan, 28 Nisan 2018 tarihinde yapılacak olan Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu için sporcu kayıtları açılmış olup, www.sinirsizdostlukmaratonu.org (TUYUB) adlı site üzerinden yapılabilmektedir. - EDİRNE

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