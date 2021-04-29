SPOR Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu öncesi vatandaşlara 'kısıtlamaya uyun' çağrısı - Son Dakika

SPOR Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu öncesi vatandaşlara 'kısıtlamaya uyun' çağrısı

29.04.2021 14:03
SPOR Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu öncesi vatandaşlara 'kısıtlamaya uyun' çağrısı, System.String[]

SPOR Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu öncesi vatandaşlara 'kısıtlamaya uyun' çağrısıOlgay GÜLER EDİRNE, (DHA)- Türk-Yunan-Bulgar Dostluk Grubu (TUYUP) Başkanı Önder Akdağ, Edirne'de 23 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'na yaklaşık bin sporcunun katılacağını...

SPOR Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu öncesi vatandaşlara 'kısıtlamaya uyun' çağrısı

Olgay GÜLER EDİRNE, (DHA)- Türk-Yunan-Bulgar Dostluk Grubu (TUYUP) Başkanı Önder Akdağ, Edirne'de 23 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'na yaklaşık bin sporcunun katılacağını belirterek, organizasyonun sağlıklı yapılabilmesi için vatandaşlardan kısıtlama kurallarına riayet etmelerini istedi. Akdağ, Yaklaşık 2 bin kişilik bir katılımla şehrimizin ekonomisine, kültür, sanat ve spor alanına bir katkı sunuyoruz. Bu anlamda bu organizasyon çok önemli dedi.

Edirne'de Türk-Yunan-Bulgar Dostluk Grubu Derneği tarafından Edirne Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun desteğiyle bu yıl Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun 6'ncısı düzenlenecek. 23 Mayıs 2021'de düzenlenecek organizasyon öncesi açıklama yapan TUYUB Başkanı Önder Akdağ, organizasyonun sağlık geçebilmesi için vatandaşlardan kısıtlama kurallarına riayet etmelerini istedi. Organizasyonun şehir için önemine vurgu yapan Akdağ, yurtdışından da yaklaşık 100 sporcunun katılım sağlayacağını belirtti.

Yarı maratonla ilgili hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Akdağ, Bu yıl bin atletle çevre ve sıfır atık için Edirne'de koşacağız. Öncelikle bütün organizasyona katılacak sporculardan ve vatandaşlardan, kısıtlama günlerinde kurallara riayet etmelerini, pandemi kurallarına uymalarını, doğal olarak açılma başladığı zaman güzel günlerin bizi beklediğini düşünerek bu tedbirlere sıkı bir şekilde uymalarını rica ediyoruz diye konuştu.

EN ÖNEMLİSİ PANDEMİ KURALLARI ÇERÇEVESİNDE YAPILMASI

Organizasyonun pandemi kuralları çerçevesinde düzenleneceğini söyleyen Akdağ, Şehrimiz için önemli bir iş yapıyoruz. Bu süreçte esnafımız zor günler yaşıyor. Biz de bu organizasyonu şehrimizde bin atletle gerçekleştirerek yaklaşık 2 bin kişilik bir katılımla şehrimizin ekonomisine, kültür, sanat ve spor alanına bir katkı sunuyoruz. Bu anlamda bu organizasyon çok önemli. Tabii burada en önemli şey bu organizasyonun pandemi kuralları çerçevesinde yapılması dedi.

Yurtdışından yaklaşık 100 atletin de yarı maratona katılım sağlayacağını kaydeden Akdağ, Burada Türk vatandaşlar için geçerli olan kuralların hepsi uluslararası sporcular için de geçerli. Yurtdışından geliyorlarsa, bununla ilgili testler var. Çıkarken de testler var. Böylece sporcular organizasyona rahat şekilde gelecek. Bu sene yabancı atlet sayısı yaklaşık 100 kişi civarında. Pandemiden dolayı bu durum böyle. Pandemi olmamış olsaydı yaklaşık yüzde 50'si yabancı sporcuyla gerçekleşecek bir organizasyondan bahsediyoruz ifadelerini kullandı.

SIFIR TEMAS PAROLASIYLA KOŞULACAK

Racetiming chip sistemleri ölçüm koordinatörü Kerim Fevzi Karaoğul da organizasyonda alınacak hijyen tedbirlerine vurgu yaptı. Karaoğul, Organizasyon tamamen pandemi koşullarıyla gerçekleştirilecek. Sosyal mesafeye dikkat edilerek cumartesi günü alanımızda ilk önce kit dağıtımı yapılacak. Sıfır temas parolasıyla koşucuların ilk önce alana girişlerini sağlayacağız. 4 noktadan kit dağıtımını gerçekleştireceğiz. Akabinde Pazar günü bin kişiyi 10 gruba bölerek kademeli olarak yarışa start vereceğiz. Bu şekilde sporcuların birbirleriyle temaslarını minimuma indirmiş olacağız. Akabinde de yine pandemi kurallarıyla ödül törenini gerçekleştireceğiz. Umarım çok başarılı bir organizasyona imza atacağız diye konuştu.

SPOR Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu öncesi vatandaşlara 'kısıtlamaya uyun' çağrısı
SPOR Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu öncesi vatandaşlara 'kısıtlamaya uyun' çağrısı
SPOR Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu öncesi vatandaşlara 'kısıtlamaya uyun' çağrısı
SPOR Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu öncesi vatandaşlara 'kısıtlamaya uyun' çağrısı
SPOR Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu öncesi vatandaşlara 'kısıtlamaya uyun' çağrısı
SPOR Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu öncesi vatandaşlara 'kısıtlamaya uyun' çağrısı
SPOR Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu öncesi vatandaşlara 'kısıtlamaya uyun' çağrısı
SPOR Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu öncesi vatandaşlara 'kısıtlamaya uyun' çağrısı

Bulgar, Edirne, Akdağ, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu öncesi vatandaşlara 'kısıtlamaya uyun' çağrısı - Son Dakika Spor


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