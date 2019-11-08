Sınırsız düşlere uluslararası ödül

Şirketlere takım çalışması eğitimleri sağlayan M3 Works aracılığıyla gerçekleştirilen yardım projeleri 104 ülkede temsilciliği bulunan JCI derneklerince ödüllendirildi.



Şirketlere takım çalışması eğitimleri sağlayan M3 Works aracılığıyla gerçekleştirilen yardım projeleri 104 ülkede temsilciliği bulunan JCI derneklerince ödüllendirildi. Tekerlekli sandalye atölyesi, bisiklet fabrikası, oyuncak atölyesi, hayvan barınağı yapımı gibi çalışmaları değerlendirilen şirket, birçok proje arasından sıyrılarak 'En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk' ödülünün sahibi oldu.



Uluslararası organizasyonun dünya kongresinin yapılmakta olduğu Estonya'nın Tallin şehrinde ödülü değerlendiren şirketin Genel Müdürü Erdem Genç şunları söyledi: "Yıllardır şirketlere takım çalışması ve motivasyon atölyeleri düzenliyoruz. Aralarında en sevdiklerimiz elbette sosyal sorumluluk içerenler. Bunları 'Düşlerin Sınırı Yoktur' projesi altında birleştirdik ve Türkiye'nin en büyük şirketleriyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bu ödüle layık görüldük."



Projede birçok sivil toplum kuruluşuyla birlikte çalıştıklarını ileten Genç, çalışmaların sadece bağıştan çok daha öte anlamlar taşıdığını söyleyerek, "Bu projelerde şirketler nakit bağış yapmıyor. Şirket çalışanları fabrikadan tamamen demonte halde gelen ürünlerin montaj ve bakımlarını gerçekleştirip son kontrollerini yapıyorlar. Böylelikle ekip ruhunu güçlendiren bir çalışma yaparken aynı zamanda toplum yararına bir çalışma içinde oluyorlar. Örneğin tekerlekli sandalye atölyesinde imal edilen tekerlekli sandalyeler teknik kontrolden sonra Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne bağışlanıyor. Toptan ve montajsız alındığı için daha ucuza mal oluyor ve daha fazla bağış imkanı doğuyor. Bu tarz projelerden hem şirketler, hem dernekler memnun."



Bisiklet fabrikasında Darüşşafaka'nın bisiklet parkı 93 bisikletle komple yenilenmiş. Yine Koruncuk Vakfı'nın İstanbul ve İzmir şubelerine bağışlanan bisikletlerle neredeyse her çocuğun bisikleti var. LÖSEV, Atlas Yardım Derneği, Kansersiz Yaşam Vakfı gibi birçok vakıf ve derneğe oyuncak, giyim, etkinlik gibi bağışlarda şirketlerle eş zamanlı çalışıyorlar.



Küçük dostlarımız kedi ve köpekler için de hayvan barınakları yaptıklarını söyleyen Genç, bunları şirketlerdeki gönüllülerle ve derneklerle birlikte barınaklara ilettikleri belirtti.



"Bu tarz etkinlikleri her geçen gün artırıyoruz. Örneğin okul sırası, ağaç dikme, deniz temizleme gibi çalışmaları ilgili okullarla, derneklerle işbirliği halinde gerçekleştiriyoruz. Tüm yeni projelere açığız. Umarım bu ödül şirketlerin dikkatlerini çeker ve birlikte toplum için çok daha fazla faydalı iş yapma imkanı buluruz" diyen Erdem Genç, yalnızca Türkiye'de değil Kuzey Kıbrıs'ta da çalıştıklarını, çalışmalarını Türki cumhuriyetler ve kardeş ülkelere genişletmek istediklerini söyledi. - İSTANBUL