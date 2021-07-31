Sinop 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika

Sinop 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı

SİNOP - Mutlu Şehir Sinop'un yüzü Kurban Bayramında turizmle bir kez daha güldü. 9 günlük bayram tatilinde Sinop, 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent Sinop, uzun sahilleri, temiz denizi ve tarihi dokusuyla öne çıkıyor. Kum, deniz ve güneşin tadını çıkarmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Sinop'un yaz sezonunda dolup taştı. Sinop sahilleri Ege ve Akdeniz'i aratmadı. Bu yıl 1 milyon ziyaretçi ağırlamayı hedefleyen Sinop, bu rakama 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ulaştı. Kente bayram tatilinde 450 bin araç giriş yaptı. Konaklama tesislerinde yer kalmadı. Bu durum en çok Sinop esnafına yaradı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Süren; "Evet bizim Sinop olarak bu sezon doğrusunu söylemek gerekirse 1 milyon turist hedefliyorduk. Türkiye'nin kaptan köşkü, Karadeniz'in inci gerdanlığı Sinop bu bayram tatilinde, 9 günlük bayram tatilinde 1 milyon, sadece bayram tatilinde 1 milyon turist hedefini yakaladı, hatta geçti diyebiliriz. İlimize yoğun bir ilgi var. Bunu gözlemledik. İlimize giren araç sayısı 450 bin civarında. İlçelerimizle beraber düşündüğümüzde 1 milyonun üzerinde bir turist ağırladık 9 gün içerisinde.İlginin nedeni binlerce yıllık tarihe ev sahipliği yapmış ve bütün medeniyetlerin izlerini taşıyan önemli bir antik şehir olmanın yanında önemli bir Selçuklu şehri olması nedeniyle ve ayrıca doğal güzellikleriyle bir tabiat harikası olması nedeniyle çok yoğun bir ilgi var ilimize karşı" dedi.