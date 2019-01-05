Son Dakika Haberleri: Sinop 18 Yıl Sonra 12 Hafız Verdi

Sinop 18 Yıl Sonra 12 Hafız Verdi

1 saat önce

Sinop 18 yıl sonra 12 hafız verdiSİNOP - Sinop'ta 'Hafızlık İcazet Merasimi' Alaadin Camisi'nde düzenlendi.

Sinop 18 yıl sonra 12 hafız verdi

SİNOP - Sinop'ta 'Hafızlık İcazet Merasimi' Alaadin Camisi'nde düzenlendi. Programa Sinop Valisi Köksal Şakalar, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı, 6 hafız öğreticisi, 12 hafız ve vatandaşlar katıldı.
Programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, "Allah'ın kitabını okuyanlar, namazlarını kılanlar, rızık olanlar verilenlerle infak edenlerin zarar etmesi söz konusu olmaz. Kur'an-ı, dünyamızı ve ahiretimizi tanzim eden ahkamla döndüren Rabb'imize, dünya ve ahiretinin salih anahtarını Kur'an'la bize gönderen Rabb'imize sonsuz hamdüsenalar olsun" dedi.
Konuşmanın ardından ilahiler ve Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Akabinde protokol üyeleri tarafından öğrencilere hediyeler takdim edildi.
Hafız öğreticisi Süleyman Bayan ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Peygamber efendimizin 'Sizin en hayırlınız Kur'an-ı öğrenen ve öğretenlerinizdir' hadis-i şerifi en güzel bir şekilde odaklandığımız nokta burası. Çocuklarımız inşallah sevgili Peygamber efendimizin bu sözüne mazhar oldular. İnşallah bundan sonra amel edip Rabb'imizin cennetine kavuşacaklardır" diye konuştu.
Konuşmaların ardından 12 hafıza icazetleri verildi. Sinop'tan 18 yıl sonra 12 hafızın çıktığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:12 Kaynak: İHA

Sinop Üniversitesi, Sinop, Genel
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