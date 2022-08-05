Sinop 3. sayfa haberi: Sinop'ta dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Sinop 3. sayfa haberi: Sinop'ta dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı

05.08.2022 15:46
Sinop 3. sayfa haberi: Sinop'ta dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı

Sinop haberi: Sinop'un Erfelek ilçesinde dolandırıcılıktan aranan şahıs yakalanarak cezaevine sevk edildi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde dolandırıcılıktan aranan şahıs yakalanarak cezaevine sevk edildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dolandırıcılık suçundan aranan D.Ö., Erfelek ilçesine bağlı Hürremşah köyünde kaldığı evde yakalandı. Şahsın kesinleşmiş 5 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası olduğu tespit edildi. Şahıs, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Sinop E Tipi Kapalı Ceza Evine teslim edildi. - SİNOP

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Sinop'ta dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı Sinop'ta dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı Sinop'ta iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi Sinop'ta iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Kaynak: İHA

Erfelek, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop 3. sayfa haberi: Sinop'ta dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop 3. sayfa haberi: Sinop'ta dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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