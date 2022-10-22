Sinop'ta "yok artık" dedirten dolandırıcılık! Emlakçı, aynı evi 14 farklı kişiye kiralamış - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta "yok artık" dedirten dolandırıcılık! Emlakçı, aynı evi 14 farklı kişiye kiralamış

22.10.2022 13:26
Sinop'ta "yok artık" dedirten dolandırıcılık! Emlakçı, aynı evi 14 farklı kişiye kiralamış

Sinop'ta bir emlakçı, aynı evi 14 vatandaşa kiralayarak komisyon aldı. Vatandaşları dolandıran emlakçı, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emlak alım-satım ve kiralama işiyle uğraşan G.K., hakkında yapılan şikayetler üzerine polis tarafından gözaltına alındı. İddiaya göre şahıs, bazı ikametleri ev sahiplerinin bilgisi dışında 14 ayrı kişiye kiraladı.

ARSADA DA AYNI YÖNTEMİ UYGULAMIŞ

Ayrıca satış vaadiyle bir arsa üzerinden yine çok kez kapora alarak vatandaşları mağdur etti. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yapılan şikayetler üzerine şüpheli G.K. gözaltına alındı. Sinop Adliyesi'ne çıkarılan şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pes dedirten dolandırıcılık! Aynı evi 14 farklı kişiye kiralamış
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Sinop haber... Sinop'ta 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı Sinop haber... Sinop'ta 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı Sinop haberi: Çaycumaspor Masterler şampiyonluk için Sinop yolunda Sinop haberi: Çaycumaspor Masterler şampiyonluk için Sinop yolunda

Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta 'yok artık' dedirten dolandırıcılık! Emlakçı, aynı evi 14 farklı kişiye kiralamış - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:58 Bursa'da ev eşyası satan mağazanın açılışında izdiham yaşandı! Camların kırıldığı hengamede polisten müdahale geldi
12:35 Gökhan Özoğuz, lenfoma tedavisi gören kardeşi hakkında konuştu: İddia edilecek bir şey değil ama 3. aşıyı olduktan sonra aşırı agresifleşti
12:35 Hafsanur Sancaktutan, Dünyayla Benim Aramda dizisindeki cinsel içerikli sahnesiyle ilgili konuştu
12:21 Yeni yılda işveren sigorta priminin yüzde 58 artması durumunda asgari ücretin 8 bin 690 TL olacağı tahmin ediliyor
12:04 Duy Beni dizisinin genç yıldızı Sümeyye Aydoğan, süper mini elbiseli pozuyla beğeni topladı
11:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahnede anonslarını yapan Orhan Karakurt danışman oldu, Erdoğan'a teşekkür etti
11:30 Yunanistan'ın terör kampı Lavrion'da eğitim alan PKK'lı terörist, İstanbul'da yakalandı! Üzerinden PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'ın notları çıktı
11:13 Hazar Ergüçlü, savunmasında "Gülşen olmanın cezasını çekiyorum" diyen Gülşen'e destek oldu: Kendin olmanın hep bir cezası var burada
11:08 Mehmet Ali Çelebi'nin annesi, oğlunun AK Parti'ye katılmasını sevinçle karşıladı: Milli cepheye geçtiği için çok onurlandım, gururlandım
10:56 Sinop'ta "yok artık" dedirten dolandırıcılık! Emlakçı, aynı evi 14 farklı kişiye kiralamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2022 13:47:39. #1.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta "yok artık" dedirten dolandırıcılık! Emlakçı, aynı evi 14 farklı kişiye kiralamış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement