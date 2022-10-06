Sinop 3. sayfa haberi... Sinop'ta kaçak alkol operasyonu - Son Dakika
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Sinop 3. sayfa haberi... Sinop'ta kaçak alkol operasyonu

06.10.2022 11:49
Sinop 3. sayfa haberi... Sinop'ta kaçak alkol operasyonu

Sinop gelişmesine göre Sinop'un Ayancık ilçesinde yapılan kaçak alkol operasyonunda, 28 litre etil alkol, 10 litre kaçak rakı, 5 litre kaçak viski, 45 ml. Alkol esansı ve alkol yapımında kullanılan çok sayıda aparat ele geçirildi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde yapılan kaçak alkol operasyonunda, 28 litre etil alkol, 10 litre kaçak rakı, 5 litre kaçak viski, 45 ml. Alkol esansı ve alkol yapımında kullanılan çok sayıda aparat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli göz altına alındı.

Konu ile ilgili Sinop İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "30 Eylül günü Ayancık ilçesinde yapılan operasyon neticesinde 28 litre etil alkol, 10 litre kaçak rakı, 5 litre kaçak viski, 45 ml. alkol esansı ve alkol yapımında kullanılan çok sayıda aparat ele geçirilmiş olup; olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Ayancık, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop 3. sayfa haberi... Sinop'ta kaçak alkol operasyonu - Son Dakika

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