Konuyla ilgili Sinop İl Emniyet Müdürlüğü 'nden yapılan açıklamada, " Dikmen İlçe Emniyet Amirliğimizce 08 Ekim'de bir eve yapılan operasyonda 2 kilo 37 gram esrar maddesi, 0,6 gram esrar tohumu ele geçirilmiştir. Operasyon kapsamında 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sinop 3. sayfa haberi | Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

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