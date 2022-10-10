Sinop 3. sayfa haberi | Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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Sinop 3. sayfa haberi | Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

10.10.2022 11:04
Sinop 3. sayfa haberi | Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Sinop gelişmesine göre Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 37 gram esrar maddesi ve 0,6 gram esrar tohumu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 37 gram esrar maddesi ve 0,6 gram esrar tohumu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Konuyla ilgili Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Dikmen İlçe Emniyet Amirliğimizce 08 Ekim'de bir eve yapılan operasyonda 2 kilo 37 gram esrar maddesi, 0,6 gram esrar tohumu ele geçirilmiştir. Operasyon kapsamında 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denildi. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop 3. sayfa haberi | Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop 3. sayfa haberi | Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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