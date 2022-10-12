Sinop 3. sayfa haberi... Sinop'ta yıkılma tehlikesi oluşan binada çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
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Sinop 3. sayfa haberi... Sinop'ta yıkılma tehlikesi oluşan binada çalışmalar devam ediyor

12.10.2022 12:27
Sinop 3. sayfa haberi... Sinop'ta yıkılma tehlikesi oluşan binada çalışmalar devam ediyor

Sinop haberlerine göre Sinop'ta gece temelinde toprak kayması oluşan ve eğilmeye başlayan 5 katlı apartmanda çalışmalar devam ederken, yaşanan durumun bitişiğindeki boş alanda yapılan kazı çalışmasından kaynaklı olduğu ifade edildi.

Sinop'ta gece temelinde toprak kayması oluşan ve eğilmeye başlayan 5 katlı apartmanda çalışmalar devam ederken, yaşanan durumun bitişiğindeki boş alanda yapılan kazı çalışmasından kaynaklı olduğu ifade edildi.

Sinop'ta gece saatlerinde İncedayı Mahallesi 1. Sokak'ta çatlama sesleri gelen 5 katlı apartman ve bitişik binalarda yaşayanlar yıkılma tehlikesi sebebiyle tahliye edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, binada yaşayanlar geceyi sokakta geçirdi. Sabah saatlerinde devam eden çalışmalarda vinç yardımıyla binaya destek verilirken, toprak kayması yaşanan ve boşa düşen binanın temelinde doldurma çalışması yürütüldü. Binada oluşan yan binadan kopma ve eğilme havadan da görüntülendi.

"Bunun sorumlu su tamamen müteahhit firma"

Binada ablasının yaşadığını söyleyen Nazire Şen, "Binanın yan tarafında boşluk bir alan var. Oraya kentsel dönüşümle yeni bina yapılacaktı. Dün buradaki hafriyat firması çalışma yaparken sağlam binanın temeline kepçe vuruyor, su borusu patlıyor ve toprak kayıyor. Bitişiğindeki binadan ayrılıyor ve yatmaya başlıyor. Saat 02.00 gibi haberimiz oldu. Binadan sesler geldiği için tahliye edilmesini istediler. Normalde bu binada sorunumuz yoktu ama maddi ve manevi boyutu da var. Evin içinde eşyalarımız duruyor, tahliye edemedik. Bunun sorumlusu tamamen müteahhit firma. Evin içini yeni yaptırmıştık, hiçbir şey alamadan çıktık evimizden. Bu işin sorumlularının bedelini ödemesini istiyoruz" diye konuştu.

Başlatılan çalışmalarla binanın temelindeki boşluğun doldurularak geçici sağlamlaştırma yapılacak. Bina sakinlerinin kısa süreliğine binaya girerek değerli eşyalarını almasının sağlanacağı, sonrasında ise binanın kontrollü olarak yıkılacağı öğrenildi. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Sinop, Saat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop 3. sayfa haberi... Sinop'ta yıkılma tehlikesi oluşan binada çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

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