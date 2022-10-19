Sinop 3. sayfa haberleri: Sinop'ta 4 ilçede torbacı operasyonu: 8 kişiye gözaltı - Son Dakika
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Sinop 3. sayfa haberleri: Sinop'ta 4 ilçede torbacı operasyonu: 8 kişiye gözaltı

19.10.2022 11:07
Sinop 3. sayfa haberleri: Sinop'ta 4 ilçede torbacı operasyonu: 8 kişiye gözaltı

Sinop haberler: Sinop'ta jandarmadan uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ilçede 7 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalandı.

Sinop'ta jandarmadan uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ilçede 7 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezi, Boyabat, Durağan ve Erfelek ilçelerinde tespit edilen 7 farklı adreste uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 2 kilo 960 gram kubar esrar, 7 psikotrop hap, 50 gram kenevir tohumu ile bin 25 TL suçtan elde edilen para ele geçirildi. Ayrıca ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeğiyle birlikte çok sayıda fişeğe el konuldu.

Yapılan baskınlarda yakalanan 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA
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Boyabat, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop 3. sayfa haberleri: Sinop'ta 4 ilçede torbacı operasyonu: 8 kişiye gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop 3. sayfa haberleri: Sinop'ta 4 ilçede torbacı operasyonu: 8 kişiye gözaltı - Son Dakika
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