Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezi, Boyabat , Durağan ve Erfelek ilçelerinde tespit edilen 7 farklı adreste uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 2 kilo 960 gram kubar esrar, 7 psikotrop hap, 50 gram kenevir tohumu ile bin 25 TL suçtan elde edilen para ele geçirildi. Ayrıca ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeğiyle birlikte çok sayıda fişeğe el konuldu.

Kaynak: İHA

Boyabat, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sinop 3. sayfa haberleri: Sinop'ta 4 ilçede torbacı operasyonu: 8 kişiye gözaltı - Son Dakika

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