Konu ile ilgili Sinop İl Emniyet Müdürlüğü 'nden yapılan açıklamada, "İl merkezinde 02 Ekim'de 1 adreste meydana gelen evden hırsızlık olayında 1 adet çamaşır makinesi, 1 adet elektrikli süpürgenin çalındığı bilgisi alınmıştır. Asayiş Şube Müdürlüğümüzce yapılan araştırmalar sonucunda olayları gerçekleştiren 2 şüpheli şahıs tespit edilmiş olup gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sinop 3. sayfa: Sinop'ta çamaşır makinesi ve elektrikli süpürge hırsızlığı - Son Dakika

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