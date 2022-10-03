Sinop 3. sayfa: Sinop'ta çamaşır makinesi ve elektrikli süpürge hırsızlığı - Son Dakika
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Sinop 3. sayfa: Sinop'ta çamaşır makinesi ve elektrikli süpürge hırsızlığı

03.10.2022 15:47
Sinop 3. sayfa: Sinop'ta çamaşır makinesi ve elektrikli süpürge hırsızlığı

Sinop haberlerine göre Sinop'ta 1 evden çamaşır makinesi ve elektrikli süpürge çalındı.

Sinop'ta 1 evden çamaşır makinesi ve elektrikli süpürge çalındı.

Konu ile ilgili Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İl merkezinde 02 Ekim'de 1 adreste meydana gelen evden hırsızlık olayında 1 adet çamaşır makinesi, 1 adet elektrikli süpürgenin çalındığı bilgisi alınmıştır. Asayiş Şube Müdürlüğümüzce yapılan araştırmalar sonucunda olayları gerçekleştiren 2 şüpheli şahıs tespit edilmiş olup gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denildi. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop 3. sayfa: Sinop'ta çamaşır makinesi ve elektrikli süpürge hırsızlığı - Son Dakika

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