Sinop'a 19 milyon TL'lik spor yatırımı - Son Dakika

Sinop'a 19 milyon TL'lik spor yatırımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sinop Valiliği ve ilçe belediyeleri arasında Sinop'a yapılacak spor yatırımları için 19 milyon TL'lik protokol imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sinop Valiliği ve ilçe belediyeleri arasında Sinop'a yapılacak spor yatırımları için 19 milyon TL'lik protokol imzalandı.

Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş ve ilçe belediye başkanlarından oluşan heyet ile Ankara'da bir araya geldi. Bakanlık merkez binasında gerçekleşen törende, Sinop'a yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını kapsayan 19 Milyon TL'lik protokol imzalandı.


İmza töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, "Bugün Kuzeyin incisi Sinop ilimiz için bir aradayız. Sinop'un bugünü, Sinop'un yarınları için bugüne kadar yürütmüş olduğumuz çalışmaları inşallah bugünkü imza törenimizle, protokollerimizle taçlandırarak, bundan sonra yeni bir aşamaya geçmiş olacağız. Şimdiden Sinop'umuz için, Sinop'un değerli halkı için, iliyle, ilçeleriyle, beldeleriyle, köyleriyle gençlerimiz, kadınlarımız, yarınlarımız için hayırlı uğurlu olsun" dedi.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuşmasının sonunda imzalanan protokoller çerçevesinde; Siinop'a 2 adet yarı olimpik yüzme havuzu, 1 adet spor salonu, 8 adet semt sahası, 2 adet kapalı sentetik saha, sentetik yüzeyli sahalar için tribünler, soyunma odaları, bunların yanında basketbol sahaları, yürüyüş yolları, çok amaçlı basketbol sahaları ve bakım onarım ve yenileme gerektiren çalışmaların olacağını belirtti.


Bakan Kasapoğlu'ndan sonra konuşma yapan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, "Bu kadar güzel sözlerden sonra bize de Sinop halkı adına teşekkür etmek düşer. Şahsım ve Sinoplu hemşehrilerim adına Sayın Bakanımıza teşekkürlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum. 19 milyon TL'lik bir spor yatırımı her ile nasip olmaz. Sinop için bu ortamda büyük bir ikramiye gibi oldu. Daha önce Altındağ ilçemizde Spor Bakanlığımıza ev sahipliği yapan ve Sinop'ta göreve yeni başlayan benim içinde büyük bir jest oldu. Sinop için hayırlı uğurlu olsun, inşallah hep birlikte çalışıp, Sinop için güzel hizmetler yapacağız" diye konuştu.


Programda son olarak bugüne kadar Sinop'a yapmış olduğu değerli katkılardan dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür eden AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Sinop'a yapılacak yatırımlarla ilgili bilgiler sundu.


İmza töreni sonrasında Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Sinop'a özgü Gemi maketi hediye etti.


Bakan Kasapoğlu'nun Sinop heyeti ile hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından imza töreni sona erdi. - SİNOP

Mehmet Kasapoğlu, Sinop, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sinop'a 19 milyon TL'lik spor yatırımı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

17:02 Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşti 16:27 Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü 16:20 Dünya devlerinin peşinden koştuğu Fenerbahçeli Muriqi'e Rennes talip oldu 15:42 Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, koronavirüse yakalandı 15:28 Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı 14:48 Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor 13:28 Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek 12:49 3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti 12:32 Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti 11:58 Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor 11:01 Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu 10:34 Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım 09:52 Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi 09:32 Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
21:13
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten vazgeçmeli
21:06
Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
20:46
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
20:18
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
20:01
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
19:52
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
19:46
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
19:39
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Azeri, intihar etti
19:38
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
19:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 21:47:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sinop'a 19 milyon TL'lik spor yatırımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]