Sinop'a 2 bin 500 kişilik spor salonu - Son Dakika

Sinop'a 2 bin 500 kişilik spor salonu

- Sinop'a 2 bin 500 kişilik spor salonu AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, kentte yapılan 2 bin 500 kişilik spor salonu inşaat çalışmasında sona gelindiğini açıkladı.

- Sinop'a 2 bin 500 kişilik spor salonu

SİNOP - AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, kentte yapılan 2 bin 500 kişilik spor salonu inşaat çalışmasında sona gelindiğini açıkladı.

Milletvekili Nazım Maviş, Osmaniye mevkisinde yapılan spor salonu gezerek çalışmalar hakkında Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş'tan bilgi aldı. Yaptığı incelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Milletvekili Nazım Maviş, "Osmaniye mevkisinde yapılan yeni spor salonunun spor yapılabilecek kısımları hazır, diğer kısımlarının ise mobilya ve tefrişat süreci tamamlanıyor. Çok kısa bir süre içerisinde inşallah Sinoplulara hizmet vermeye başlayacak" dedi.

"Sinop'un değerine değer katacak bir spor salonu kazandırdık" diyen Milletvekili Maviş, "Salonun bitmiş halini bugün burada görüyorum ve muhteşem bir salon ortaya çıktı. Elhamdülillah tabii uzun çabaların sonucunda bu salon bu hale geldi. Sinop'umuza, Sinop'a yakışır, Sinop'un değerine değer katacak bir spor salonu kazandırdık. Şu anda da mobilyaları yerleşiyor. Salon her şeyiyle muhteşem 2000 kişilik tribünümüz var. Tribünlerimizin önünde gördüğünüz beyaz koltuklar elektronik bir şekilde açılabilen koltuklar. Bu koltuklar raylı sistem, dolayısıyla ihtiyaç olması durumunda öndeki raylı sistemde açılmak suretiyle koltuk kapasitesi toplam 2 bin 500'e çıkıyor. Salonumuzun bu açıdan ulusal müsabakaların yapılabileceği çok güçlü bir salonumuz. İnşallah belki de önümüzdeki günlerde voleybol Avrupa eleme maçlarından bir tanesini de Sinop'a almak suretiyle yine Sinop'un turizmine de bir katkı buradan sağlamış olacağız" şeklinde konuştu.

Maviş, tefrişatı hariç 20 milyon TL maliyeti olan bu salonu Sinop'a kazandırmaktan mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

İncelemelerin ardından Milletvekili Maviş ve beraberindekiler basketbol topuyla potaya basket attı.

Sinop'a 2 bin 500 kişilik spor salonu

Milletvekili, Nazım Maviş, AK Parti, Sinop, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 15:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sinop'a 2 bin 500 kişilik spor salonu - Son Dakika Spor

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