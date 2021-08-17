Sinop'a 5 TIR Yardım Malzemesi Gönderildi

Giresun'dan Sinop'a, Giresun Valiliği'nin öncülüğünde 5 TIR dolusu yardım malzemesi gönderildi.

22 Ağustos 2020 tarihinde yaşadığı sel felaketinin acılarını hala unutamayan Giresun'dan, aynı kaderi paylaşan Sinop'a yardım eli uzandı.

Giresun Valiliği'nin koordinasyonu ile Giresun Belediye Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların desteğiyle toplanan 5 TIR dolusu ayni yardım Batı Karadeniz'de sel afetinden en fazla etkilenen illerden biri olan Sinop'a ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Giresun Valiliği önünden, 17 Ağustos Salı günü Vali Enver Ünlü ve Giresun Belediye Başkanı Av. Aytekin Şenlikoğlu tarafından "Giresun Her Zaman Yanınızda" sloganıyla dualarla Sinop'a uğurlandı.

Sinop'un Ayancık ilçesine gönderilen yardım TIR'larında afetzedeler için acil ihtiyaç malzemeleri bulunduğunu belirten Vali Ünlü, "Bizler gücümüzü zor günlerde kenetlenerek kazanan bir Milletiz. Afetin acısını en iyi bilen illerden biri olarak; Giresun'umuzdan Sinop'a kurduğumuz gönül köprüsü ile içinde ihtiyaç malzemelerinin bulunduğunu 5 TIR'ı dualarla Valiliğimizden uğurladık" dedi.

Geçmiş olsun #Sinop

Vali @valiunlu ve Belediye Başkanı @avsenlikoglu, içinde ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu tırları sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesine ulaştırılmak üzere Valiliğimizden uğurladı. #BendeVarım pic. twitter. com/IjETzj4Flm

— TC Giresun Valiliği (@TC_giresun) August 17, 2021

"Bizler gücümüzü zor günlerde kenetlenerek kazanan bir Milletiz. "

Afetin acısını en iyi bilen illerden biri olarak; Giresun'umuzdan #Sinop'a kurduğumuz gönül köprüsü ile içinde ihtiyaç malzemelerinin bulunduğunu 5 tırı dualarla Valiliğimizden uğurladık. #BendeVarım pic. twitter. com/LtZsqjdpgn

— Enver Ünlü (@valiunlu) August 17, 2021