Sinop'a dışarıdan gelen dilenciyi zabıtalar yakaladı - Son Dakika
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Sinop'a dışarıdan gelen dilenciyi zabıtalar yakaladı

21.04.2022 16:33
Sinop'a dışarıdan gelen dilenciyi zabıtalar yakaladı

Samsun'dan geldiği öğrenilen dilenci, Sinop zabıta ekiplerince yakalandı.

Samsun'dan geldiği öğrenilen dilenci, Sinop zabıta ekiplerince yakalandı.

Sinop'ta Sakarya Caddesi üzerinde vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan bir kişi Sinop Belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerince yakalandı. Samsun'dan geldiği öğrenilen şahsın üzerinden 23 TL 85 kuruş para çıktı. Şahıs, Sinop Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Merkez Karakol Amirliği'nde gözaltına alındı. Dilencilik şebekesine bağlı olduğu belirtilen şahısların üzerinde yüklü para bulundurmadıkları, bundan dolayı yakalandıklarında az miktarda paranın ele geçirildiği öğrenildi. Yakalanan şahsa Sinop Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından Kabahatler Kanunu 33. maddesi gereği 277 TL para cezası uygulanarak Sinop Otogarına geldiği şehre dönmesi için teslim edildi. - SİNOP

Sinop'a dışarıdan gelen dilenciyi zabıtalar yakaladı
Sinop'a dışarıdan gelen dilenciyi zabıtalar yakaladı

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Türk Lirası, Zabıta, Samsun, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'a dışarıdan gelen dilenciyi zabıtalar yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'a dışarıdan gelen dilenciyi zabıtalar yakaladı - Son Dakika
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