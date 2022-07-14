Sinop'a Kurban Bayramı'nda 281 bin araç girdi

Bayram tatilinde Türkiye'nin en kuzeyi Sinop'a toplam 281 bin araç giriş yaptı. Bir önceki yıl açıklanan rakama göre araç girişi yüzde 37,5 azaldı.

Kurban Bayramı'yla özellikle büyük şehirlerden memleketine dönen gurbetçilerden Türkiye'nin en kuzey ucu Sinop'a 8 Temmuz arefe gününden itibaren toplam 281 bin 125 araç girişi olduğu açıklandı. Ziyaretçilerin sadece 13 bini arife gününde sayıldı. Kalan 268 bini ise bayramın diğer günlerinde katılım sağladı. Bir önceki yıl Kurban Bayramı'nda ise 450 bin araç girişi olduğu açıklanmıştı. Buna göre 2022 yılı bayram ziyaretinde araç girişi yüzde 37,5 azaldığı görüldü.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, arefe günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı canlı görüşmede emniyet bölgesinde günlük 42 ekip 294 personel, jandarma bölgesinde 87 ekip 405 personel ile bayram uygulamalarına devam ettiklerini vurguladı. İl genelinde polis bölgesinde toplam 13 yaralamalı, 9 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Ayrıca bu kontrollerde adli merciler tarafından aranan 6 şahıs yakalandı, 72 araç ise trafikten men edildi. - SİNOP