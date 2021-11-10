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Sinop'a mevsimin ilk karı düştü - Son Dakika

Sinop'a mevsimin ilk karı düştü

10.11.2021 16:08
Sinop'a mevsimin ilk karı düştü

Sinop'a mevsimin ilk karı yağdı.

Sinop'a mevsimin ilk karı yağdı. Kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Sinop'ta hava sıcaklığının hissedilebilir şekilde düşmesi ile yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Beyaz örtüye bürünen Sinop havadan görüntülendi.

Sinop'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bin 365 metre rakımlı Dranaz Dağı beyaz örtüyle kaplandı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Ayancık, Erfelek, Durağan, Saraydüzü, Gerze ve Boyabat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği öğrenildi.

(Osman Aksu/İHA)

Sinop'a mevsimin ilk karı düştü
Sinop'a mevsimin ilk karı düştü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sinop'a mevsimin ilk karı düştü - Son Dakika


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