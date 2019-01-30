Sinop'a Özgü Kotralar İhraç Ediliyor
8 dakika önce
Sinop'a özgü kotralar ihraç ediliyorSİNOP - Sinop'ta yapılan maket gemi ve tekneler(kotra) birçok ülkeye ihraç ediliyor.
Sinop
'a özgü kotralar ihraç ediliyor
SİNOP - Sinop'ta yapılan maket gemi ve tekneler(kotra) birçok ülkeye ihraç ediliyor.
Kentte, 54 yaşındaki Sinan Demir
'in küçük yaşlarda yapımına başladığı gemi ve tekne maketleri, gerçeğini aratmayan işçiliğinin yanı sıra ince detaylarıyla da ilgi çekiyor. Baba mesleğini sürdürdüğünü anlatan Demir, "8 yaşından beri bu mesleği yapıyorum. Babadan oğula meslek haline geldi. Bu gemilerin maketlerini dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. İtalya
var, Amerika
'da 30 bine yakın eserimiz var" dedi.
" Avrupa
'ya kargo olsa daha çok ihracat yapabiliriz"
"İhracat
işine yeni yeni başladık" diyen Demir, şunları söyledi: "İtalya'ya, Almanya
'ya, Amerika'ya gelen misafirlere yolluyoruz. İlgi olarak ise şu anda başladı. Daha yeni meyvelerini vermeye başladı. Yaz geliyor ekipler iyi. O yönden yollayabiliriz. Bu sanat babadan oğula geçti. Sevgi ile başladık. Kıvılcım oradan yanmaya başladı. Sevgi, aşk olmasa zaten bu mesleği yapamam. Kotralar çok ilgi görüyor. Gittikçe de daha fazlalaşıyor. Kargomuz yok. Avrupa'ya kargo olsa daha çok ihracat yapabiliriz" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:12 Kaynak: İHA
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