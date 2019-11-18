Son Dakika Haberleri: Sinop'a özgü maket kotralara ilgi yoğun
Son Dakika Güncel Sinop'a özgü maket kotralara ilgi yoğun - Son Dakika

Sinop'a özgü maket kotralara ilgi yoğun

6 saat önce

SİNOP'ta maket kotra yapımı, uzun yıllardır sürdürülüyor.

Sinop'a özgü maket kotralara ilgi yoğun, System.String[]

SİNOP'ta maket kotra yapımı, uzun yıllardır sürdürülüyor.

Babasının mesleğini devam ettiren Sinan Demir (54), "Kotracılık benim için bir aşk. İşimi severek yapıyorum" dedi.

Sinop'ta, 1950'li yıllarda cezaevinde yatan 2 mahkum tarafından başlatılan maket kotra yapımı, günümüzde de sürdürülüyor. Sinop Limanı'na gelen yolcu vapurlarındaki ziyaretçilere hediyelik eşya olarak sunulan, zamanla da ünlenerek il ve ülke dışına da hediyelik eşya olarak gönderilmeye başlanan kotralar, kentin simgesi haline geldi. Sinop'a özgü kotralar, ABD başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde ilgi görüyor, sipariş alıyor.

'KOTRACILIK BENİM İÇİN AŞK'

Kentte, Sinan Demir'in küçük yaşlarda yapımına başladığı gemi ve tekne maketleri, gerçeğini aratmayan işçiliğinin yanı sıra ince detaylarıyla da ilgi çekiyor. Babasından devraldığı işi sürdüren Demir, "Sinop'ta küçük bir kulübede bu mesleği yaparken babam da onunla birlikte bu mesleği ilerletiyor. Babamdan da ben esinlendim, bu mesleği yapıyorum. 45 senedir de bu geleneği sürdürüyorum. Kotra yapımı, çok emek istiyor. Aldığımız ağaç kütüklerini önce belirlenen ebatlara göre kesiyoruz. İşlenme kıvamına geldikten sonra ebatlarına göre, şekillendiriyoruz. Sanat işte burada devreye giriyor. Kotracılık benim için bir aşk. İşimi severek yapıyorum" dedi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili soruya cevap verdi: Farklı makama oynamak hata
İmamoğlu: İstanbul, nüfusundan 2-3 kat fazla turist çekmeli Ucuz tatil vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran 23 kişi yakalandı Suriye'de devriye atan Türk askerlerine teröristler molotof kokteyl ile saldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 16:53:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop'a özgü maket kotralara ilgi yoğun
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]